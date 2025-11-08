Desgarrador mensaje de María Carolina Hoyos a Miguel Uribe: “Hazme un favor: dile a mi mamá que la amo”

Dos meses y cuatro días después del atentado armado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la madrugada de este lunes 11 de agosto se confirmó su lamentable fallecimiento.

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza con un arma modificada para elevar su nivel de mortalidad. Tras luchar incansablemente por su vida, el hospital Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que a la 1:56 de la mañana ocurrió su deceso.

En medio del dolor que enluta al país y directamente a su familia, su hermana, María Carolina Hoyos, quien vivió junto a Miguel Uribe el horror de la violencia cuando asesinaron a su madre, Diana Turbay, envió un desgarrador mensaje a su hermano.

El mensaje de María Carolina Hoyos a Miguel Uribe Turbay

A través de sus redes sociales, la hermana del senador escribió un conmovedor mensaje de despedida:

“Miguel guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe”, refiriéndose a la reciente pérdida de su abuela, quien cumplió el rol de madre, tras el crimen de Diana Turbay.

“Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita”, escribió.

Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo… Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno. ¡Mi niño hermoso, te adoro! ¡Hasta luego, adiós!

“Pensé que me despedirías a mí”: María Carolina Hoyos a Miguel Uribe

En el mismo mensaje, María Carolina Hoyos agradeció a “todos los médicos y enfermeras. Gracias a quienes oraron con fe, a quienes nos acompañaron con solidaridad y amor. Gracias a nuestra familia por permanecer unida en medio del dolor”.

“Elevo todas mis oraciones al cielo por el consuelo de todos los que te amamos, especialmente por mi bebé Alejandro; por María Claudia, ejemplo de fortaleza; y por Miguel papá y Delia, verdaderos ejemplos en todo el sentido de la palabra”, dijo.