VIDEO | Cámaras grabaron angustiosos momentos durante robo de camioneta en Bogotá

Las autoridades pudieron capturar a uno de los ladrones.

noviembre 10 de 2025
11:58 a. m.
El pasado sábado 8 de noviembre, la Policía dio a conocer que fue capturado un ladrón que recientemente había robado una camioneta en Bogotá.

Este crimen se perpetró en la noche del viernes 7 y madrugada del sábado 8 de noviembre. Resulta que la víctima estaba estacionando el vehículo en el garaje de su casa, cuando llegó este ladrón acompañado de sus cómplices.

Ladrones amenazaron con armas a la víctima

Las cámaras mostraron que el delincuente sacó un arma y sin mediar palabra le apuntó. Sus secuaces estaban a los alrededores y también impulsaron amenazas.

El robo no duró más de cinco minutos. Con lo que no contaban los delincuentes es que el hombre afectado se comunicó al instante con la Policía, permitiendo la puesta en marcha de un plan candado.

Los uniformados interceptaron la camioneta en el sector de Modelo Norte. Las autoridades buscan a los otros implicados. Con respecto al ladrón capturado, se supo que tiene antecedentes judiciales por hurto.

Robo de carros ha bajado en Bogotá

Con base en las cifras de la Policía, durante 2025 han sido recuperados 929 vehículos. Además, hubo una reducción en los robos de carros. Con corte al 30 de septiembre, se presentaron 2.377 hechos de esa índole, un 26.9% menos que en 2024.

Las localidades con más casos fueron: Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Bosa. Las únicas que no tuvieron reducciones fueron Tunjuelito y San Cristóbal.

A inicios de junio, Carlos Andrés Pineda, presidente ejecutivo de Asopartes, entregó un balance de los vehículos robados en diálogo con La FM. Los modelos más deseados por los delincuentes son Kia, Chevrolet, Renault, Toyota y Mazda.

Solamente en Bogotá, los registros apuntan que los Kia Picanto son el tipo de vehículo con más robos. Por debajo han estado el Chevrolet Spark y la camioneta New Sportage.

