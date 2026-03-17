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Policía entrega nuevos detalles sobre el caso de David Acosta: principal hipótesis se descartó

El joven se comunicó con su familia tras más de 15 días desde que desapareció en Bogotá.

David Felipe Acosta.
David Felipe Acosta. Foto: La FM.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 17 de 2026
05:07 p. m.
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Este martes 17 de marzo se dio una importante noticia en Bogotá. David Felipe Acosta Botina, joven de quien no se sabía nada desde inicios de mes, apareció.

Extraña llamada del ingeniero David Acosta a su familia: dio pistas de lo que pasó
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Acosta desapareció en la madrugada del domingo 1 de marzo luego de estar en un casino por los lados de la Zona T. Las cámaras grabaron cuando caminó por la carrera 14 con calle 84, cerca al parque León de Greiff.

¿Cuándo y cómo fue la última vez que lo vieron?

Con este material, las autoridades descartaron que tuviese signos de desorientación. Aunque, abrió varios caminos a la hora de esclarecer qué había pasado. Aquel día, vestía un pantalón de sudadera azul, camiseta negra, zapatos deportivos de color blanco, una cadena de oro con una cruz y dos pulseras.

La buena noticia llegó en la noche del lunes 16 de marzo. El ingeniero de 27 años pudo comunicarse con su familia y mencionó que se encontraba en algún sitio del territorio.

También les manifestó a sus allegados que para salvaguardar su integridad, no reveló el lugar exacto. Indicó que se mantendrá en esa condición y se suspendió temporalmente la búsqueda.

¿Qué detalles dio la Policía?

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se refirió y precisó que se activaron los mecanismos de búsqueda por parte de la Sijin.

Video de los últimos movimientos de David Acosta al salir del casino donde desapareció en la Zona T de Bogotá
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A lo largo de los días, se descartó que hubiese sido un secuestro o ‘paseo millonario’, crimen que ha ocurrido frecuentemente en ese sector. Sumado a ello, se estableció que Acosta tomó la decisión de salir de Bogotá bajo sus propios medios y voluntariamente.

De igual forma, el comandante enfatizó que la familia no recibió llamadas extorsivas, lo cual desbarató más la hipótesis de secuestro. La Policía la acompañó en todo el proceso.

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