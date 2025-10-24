Lanzan plan estratégico de seguridad en Zipaquirá: Patrulla de Convivencia con alta tecnología

Zipaquirá se prepara para el despliegue de una estrategia sin precedentes en Cundinamarca; se trata de la Patrulla de Convivencia, un cuerpo integrado por 18 hombres retirados de la fuerza pública que, apoyados en tecnología avanzada, buscarán mejorar la percepción de seguridad ciudadana y atender las situaciones del municipio.

El proyecto se perfila como una iniciativa pionera en la región por su enfoque preventivo y pedagógico.

El equipo está compuesto por exmiembros del Ejército y la Policía, cada uno con más de 20 años de experiencia en operaciones de seguridad; pero su labor no estará enfocada en la represión del delito, sino en la mediación, la disuasión y el acompañamiento comunitario.

¿Qué es la Patrulla de Convivencia y cómo funcionará?

La patrulla será equipada con drones, motocicletas y vehículos de movilidad rápida tipo segway, que facilitarán el ingreso a barrios, parques y zonas comerciales, incluso en espacios de difícil acceso para vehículos tradicionales.

Esta movilidad ágil permitirá atender con prontitud llamados ciudadanos articulados con la Línea Única de Emergencias 123.

Según el alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, la patrulla complementará otras campañas de cultura ciudadana como “Vuelve al Parque”, “El Buen Vecino” y “Rumba Inteligente”, iniciativas que la Secretaría de Seguridad ya lidera y que buscan fomentar el respeto y la convivencia en los espacios públicos.

Estas acciones conjuntas convierten a Zipaquirá en pionera en el diseño de estrategias innovadoras para mejorar la percepción frente a la inseguridad.

Exfuncionarios serán clave para la nueva estrategia de seguridad en Zipaquirá

De acuerdo con la Alcaldía de Zipaquirá, el proceso de selección de los 18 gestores fue riguroso. Incluyó revisión de antecedentes, pruebas técnicas, evaluación psicológica y entrevistas realizadas por un consejo especializado.

La Patrulla de la Convivencia representa un avance significativo en la atención de los comportamientos que afectan la tranquilidad ciudadana. Su labor pedagógica permite prevenir y resolver conflictos cotidianos con diálogo y empatía”, indicó Luis Fernando Rodríguez, coordinador del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES).

Para cumplir ese propósito, los gestores han recibido formación adicional en derechos humanos, resolución pacífica de conflictos y diálogo social, lo que les permitirá intervenir con herramientas pedagógicas antes de recurrir a mecanismos coercitivos.

Por su parte, el alcalde Rojas señaló: “Buscamos crear un equipo cercano al ciudadano en las calles, capaz de atender situaciones de convivencia que hoy distraen a la Policía y le impiden generar un mayor impacto en la seguridad de las personas”.

La fase de promoción y socialización de la iniciativa arrancó el jueves 23 de octubre, fecha en la que la patrulla se presentará oficialmente en los distintos sectores del municipio para generar confianza y reconocimiento entre los habitantes.

Posteriormente, entrará en operación permanente, con presencia en puntos estratégicos y recorridos constantes en horas de alta afluencia ciudadana.