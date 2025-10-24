CANAL RCN
Colombia

Lanzan plan estratégico de seguridad en Zipaquirá: Patrulla de Convivencia con alta tecnología

Con drones, segways y diálogo social funcionará la nueva estrategia de seguridad en este municipio de Cundinamarca.

Lanzan plan estratégico de seguridad en Zipaquirá: Patrulla de Convivencia con alta tecnología
Foto: Alcaldía de Zipaquirá

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
06:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Zipaquirá se prepara para el despliegue de una estrategia sin precedentes en Cundinamarca; se trata de la Patrulla de Convivencia, un cuerpo integrado por 18 hombres retirados de la fuerza pública que, apoyados en tecnología avanzada, buscarán mejorar la percepción de seguridad ciudadana y atender las situaciones del municipio.

El proyecto se perfila como una iniciativa pionera en la región por su enfoque preventivo y pedagógico.

El equipo está compuesto por exmiembros del Ejército y la Policía, cada uno con más de 20 años de experiencia en operaciones de seguridad; pero su labor no estará enfocada en la represión del delito, sino en la mediación, la disuasión y el acompañamiento comunitario.

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso
RELACIONADO

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso

¿Qué es la Patrulla de Convivencia y cómo funcionará?

La patrulla será equipada con drones, motocicletas y vehículos de movilidad rápida tipo segway, que facilitarán el ingreso a barrios, parques y zonas comerciales, incluso en espacios de difícil acceso para vehículos tradicionales.

Esta movilidad ágil permitirá atender con prontitud llamados ciudadanos articulados con la Línea Única de Emergencias 123.

Según el alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, la patrulla complementará otras campañas de cultura ciudadana como “Vuelve al Parque”, “El Buen Vecino” y “Rumba Inteligente”, iniciativas que la Secretaría de Seguridad ya lidera y que buscan fomentar el respeto y la convivencia en los espacios públicos.

Estas acciones conjuntas convierten a Zipaquirá en pionera en el diseño de estrategias innovadoras para mejorar la percepción frente a la inseguridad.

Banda sinfónica de Cundinamarca fue víctima de un millonario robo tras una presentación en La Vega
RELACIONADO

Banda sinfónica de Cundinamarca fue víctima de un millonario robo tras una presentación en La Vega

Exfuncionarios serán clave para la nueva estrategia de seguridad en Zipaquirá

De acuerdo con la Alcaldía de Zipaquirá, el proceso de selección de los 18 gestores fue riguroso. Incluyó revisión de antecedentes, pruebas técnicas, evaluación psicológica y entrevistas realizadas por un consejo especializado.

La Patrulla de la Convivencia representa un avance significativo en la atención de los comportamientos que afectan la tranquilidad ciudadana. Su labor pedagógica permite prevenir y resolver conflictos cotidianos con diálogo y empatía”, indicó Luis Fernando Rodríguez, coordinador del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES).

Para cumplir ese propósito, los gestores han recibido formación adicional en derechos humanos, resolución pacífica de conflictos y diálogo social, lo que les permitirá intervenir con herramientas pedagógicas antes de recurrir a mecanismos coercitivos.

Por su parte, el alcalde Rojas señaló: “Buscamos crear un equipo cercano al ciudadano en las calles, capaz de atender situaciones de convivencia que hoy distraen a la Policía y le impiden generar un mayor impacto en la seguridad de las personas”.

La fase de promoción y socialización de la iniciativa arrancó el jueves 23 de octubre, fecha en la que la patrulla se presentará oficialmente en los distintos sectores del municipio para generar confianza y reconocimiento entre los habitantes.

Posteriormente, entrará en operación permanente, con presencia en puntos estratégicos y recorridos constantes en horas de alta afluencia ciudadana.

Estos son los tres hombres que fallecieron tras colapso de mina en Zipaquirá
RELACIONADO

Estos son los tres hombres que fallecieron tras colapso de mina en Zipaquirá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Presidente Petro pidió la renuncia del ministro de Justicia Eduardo Montealegre

Reforma a la Salud

Exministro Jaime Arias: "Decreto 858 era la destrucción parcial del sistema de salud"

Policía Nacional

Capturado sujeto que amenazaba, golpeaba y abusaba a una menor de 12 años

Otras Noticias

Gasolina

Nuevo incremento en la gasolina y ACPM en Colombia: así quedaron los precios por ciudad

El ajuste en los precios de los combustibles genera preocupación entre conductores y transportadores. Los valores se actualizaron desde hoy, 24 de octubre.

Artistas

Carlos Vives sorprende al interpretar el himno de la Copa del Mundo en los premios Billboard 2025

El cantante brilló durante la gala de los premios Billboard 2025 al interpretar su colaboración.

India

Festival Gorehabba: el famoso evento con excremento de vaca que se celebra en la India

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño

James Rodríguez

Revelaron descontento de James Rodríguez con el DT de León por sustituirlo tras derrota con Atlas