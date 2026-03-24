Las tres estrategias de Cundinamarca para garantizar la seguridad en vías durante la Semana Santa

Se acerca la Semana Santa y con ella los viajes en carretera que miles de personas realizan para cumplir sus compromisos religiosos y familiares en Colombia.

En 2026, la Semana Mayor se extenderá entre el lunes 30 de marzo y el domingo 5 de abril. Un peregrinaje para el que Cundinamarca, a través de la Gobernación y su cartera de Movilidad, se prepara para garantizar la seguridad en las vías del departamento.

De acuerdo con Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), tan solo en Bogotá se espera la visita de 500.000 personas en la Semana Mayor, una de las temporadas de mayor movilidad en carreteras del país.

RELACIONADO Estas son las localidades en las que más muertes en accidentes de tránsito se registraron durante el 2025 en Bogotá

Cundinamarca tiene listas tres estrategias para garantizar la seguridad en carretera durante la Semana Santa:

Con el fin de evitar accidentes en los desplazamientos por carretera durante la Pascua, Cundinamarca desarrolló un plan con tres estrategias que se aplicarán en las vías del departamento para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros.

La primera, según explicó el gobernador Jorge Emilio Rey en diálogo con Noticias RCN, es posible gracias a la inversión “en mejorar la infraestructura en lugares en los que tenemos antecedentes de siniestralidad; es decir que, en puntos en los que hubo muertes o accidentes de tránsito, tendremos mejores especificaciones”.

Pero no es todo, su segunda estrategia “es un portal que nos indica cuáles son las rutas que reportan mejor movilidad, estado del tiempo y antecedentes históricos de accidentalidad” y la tercera es “tener más de 450 agentes de tránsito en todos los corredores, lo que va a permitir que la movilidad fluya y que tengamos buenos reportes al final de la Semana Santa”.

Siniestros viales durante la última Semana Santa se redujeron en un 60%

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en la Semana Santa de 2025, los siniestros viales se redujeron un 60% en comparación con el año anterior. Es así que se alcanzó una de las cifras más bajas en siniestralidad de los últimos años, a pesar de la afluencia de viajeros en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Pero no son las únicas cifras por destacar, según la cartera:

“128 personas fallecieron en siniestros viales durante la Semana Mayor, frente a las 223 del año anterior (2024), lo que representa una reducción del 43% y los lesionados bajaron en un 60%, con 540 casos frente a los 1.363 del 2024”.