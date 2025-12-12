CANAL RCN
Colombia

Latam anuncia “protecciones” a pasajeros afectados por cierre temporal del aeropuerto de Barranquilla

También la Aeronáutica Civil "adelantó coordinaciones con los aeropuertos de Cartagena y Santa Marta, además de las aerolíneas, con el fin de establecer la posibilidad de atender vuelos adicionales para mitigar” las afectaciones.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
12:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Poco antes del mediodía (12/12/2025), la Aeronáutica Civil informó que el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla retomó sus operaciones, tras el incidente en pista de un avión de carga de la empresa Aerosucre.

De acuerdo con la autoridad aérea, se “requirió el retorno y aterrizaje de la aeronave por una falla en el tren de aterrizaje izquierdo”, que habría generado daños menores en la pista.

De ahí que recomendara a “todos los usuarios consultar con sus respectivas aerolíneas para conocer los posibles ajustes en su itinerario”, a pesar de haber superado el percance.

Falla en tren de aterrizaje provocó cierre temporal del aeropuerto de Barranquilla: Avianca ya se pronunció
RELACIONADO

Falla en tren de aterrizaje provocó cierre temporal del aeropuerto de Barranquilla: Avianca ya se pronunció

Latam Airlines Colombia anunció medidas de “protección” para los viajeros afectados:

Frente a la contingencia, la filial colombiana de Latam Airlines anunció alternativas de vuelo para “proteger” a los pasajeros que se vieron afectados por el cierre temporal de la terminal aérea en el departamento de Atlántico.

Durante los siguiente siete días, los pasajeros de vuelos que sufrieron retrasos o cancelaciones podrán cambiar la fecha del viaje sin costos adicionales o el origen y/o destino “desde aeropuertos cercanos, como Cartagena o Santa Marta, sin penalidades y diferencia tarifaria”.

Pero no es todo. La aerolínea chilena “creó un vuelo ida y regreso Bogotá–Cartagena para que las personas con vuelos afectados hacia/desde Barranquilla puedan optar por esta alternativa sin costo mientras el aeropuerto”, permaneciera cerrado.

Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla reanuda operaciones tras superar incidente con aeronave de carga
RELACIONADO

Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla reanuda operaciones tras superar incidente con aeronave de carga

Otras recomendaciones para los pasajeros afectados:

Superada la crisis, la Aeronáutica Civil quiso “reiterar a todos los usuarios la importancia de consultar con sus respectivas aerolíneas para conocer los posibles ajustes en sus itinerarios”.

Mientras se retomaba la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz, la autoridade aérea “adelantó coordinaciones con los aeropuertos de Cartagena y Santa Marta -además de las aerolíneas- con el fin de establecer la posibilidad de atender vuelos adicionales para mitigar la afectación y manejar la alta demanda esperada con motivo de la final del fútbol colombiano”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cesar

Hombres armados con fusil emboscaron y asaltaron un carro de valores en Cesar: se llevaron todo el dinero

Dian

Dian le pone la lupa al contrabando en diciembre: se pone en marcha el Plan Navidad

Temblor en Colombia

¡Nuevo temblor de más de 3.0 de magnitud se reportó en Colombia hoy 12 de diciembre de 2025! ¿Dónde fue?

Otras Noticias

Inteligencia Artificial

Rappi ofrecerá servicios gratuitos a sus usuarios en Colombia tras anunciar alianza con ChatGPT

Todo lo que debe saber sobre la nueva alianza entre OpenIA y Rappi tras el lanzamiento de una nueva membresía a nivel regional.

Venezuela

Venezuela denuncia suspensión unilateral de vuelo de repatriación por parte de EE. UU.

El vuelo debía llevarse a cabo este viernes 12 de diciembre, como parte del programa de deportaciones que ambos países habían mantenido activo a lo largo del año.

Fórmula 1

Alcalde de Barranquilla confirmó que la Fórmula 1 puede llegar a la ciudad: "No depende de la nación"

Artistas

"Ha sido complicado": reconocida actriz y cantante sufrió inesperado accidente en su casa

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?