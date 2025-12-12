Latam anuncia “protecciones” a pasajeros afectados por cierre temporal del aeropuerto de Barranquilla

Poco antes del mediodía (12/12/2025), la Aeronáutica Civil informó que el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla retomó sus operaciones, tras el incidente en pista de un avión de carga de la empresa Aerosucre.

De acuerdo con la autoridad aérea, se “requirió el retorno y aterrizaje de la aeronave por una falla en el tren de aterrizaje izquierdo”, que habría generado daños menores en la pista.

De ahí que recomendara a “todos los usuarios consultar con sus respectivas aerolíneas para conocer los posibles ajustes en su itinerario”, a pesar de haber superado el percance.

Latam Airlines Colombia anunció medidas de “protección” para los viajeros afectados:

Frente a la contingencia, la filial colombiana de Latam Airlines anunció alternativas de vuelo para “proteger” a los pasajeros que se vieron afectados por el cierre temporal de la terminal aérea en el departamento de Atlántico.

Durante los siguiente siete días, los pasajeros de vuelos que sufrieron retrasos o cancelaciones podrán cambiar la fecha del viaje sin costos adicionales o el origen y/o destino “desde aeropuertos cercanos, como Cartagena o Santa Marta, sin penalidades y diferencia tarifaria”.

Pero no es todo. La aerolínea chilena “creó un vuelo ida y regreso Bogotá–Cartagena para que las personas con vuelos afectados hacia/desde Barranquilla puedan optar por esta alternativa sin costo mientras el aeropuerto”, permaneciera cerrado.

RELACIONADO Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla reanuda operaciones tras superar incidente con aeronave de carga

Otras recomendaciones para los pasajeros afectados:

Superada la crisis, la Aeronáutica Civil quiso “reiterar a todos los usuarios la importancia de consultar con sus respectivas aerolíneas para conocer los posibles ajustes en sus itinerarios”.

Mientras se retomaba la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz, la autoridade aérea “adelantó coordinaciones con los aeropuertos de Cartagena y Santa Marta -además de las aerolíneas- con el fin de establecer la posibilidad de atender vuelos adicionales para mitigar la afectación y manejar la alta demanda esperada con motivo de la final del fútbol colombiano”.