Latam Colombia se une a la lucha contra la trata de personas con Valientes Colombia ONG y el Ministerio del Interior

La alianza busca para combatir la trata de personas y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Latam Colombia se une a la lucha contra la trata de personas con Valientes Colombia ONG y el Ministerio del Interior
Foto: Latam Colombia

febrero 11 de 2026
03:12 p. m.
Una alianza estratégica entre la Latam Airlines Colombia, Valientes Colombia ONG y el Ministerio del Interior busca fortalecer la prevención y atención de víctimas de este delito que afectó a más de 2.200 personas en el país durante 2025.

El objetivo de la alianza busca para combatir la trata de personas y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en el territorio nacional. La iniciativa pone a disposición la red aérea de la compañía para facilitar el retorno seguro de víctimas a sus lugares de origen.

"Esta articulación une las capacidades de las organizaciones para proteger la libertad, la dignidad y los derechos de las personas afectadas por este delito, con especial énfasis en la restitución de derechos de los menores de edad y el fortalecimiento de la respuesta institucional en el país", señaló Latam en un comunicado.

Con avión solidario, Latam trasladó a 34 personas víctimas durante 2025

A través del programa Avión Solidario de Latam, la alianza logró el traslado seguro de 34 personas que se encontraban en situaciones de trata y explotación en Asia y Europa durante 2025. Estos vuelos permitieron que las víctimas regresaran a entornos protectores y recibieran atención oportuna para el restablecimiento de sus derechos.

"Nuestro programa Avión Solidario es una herramienta que nos permite poner nuestra capacidad operativa al servicio de alianzas estratégicas", comentó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

Agregó que esta alianza contribuye a generar traslados más seguros y a fortalecer respuestas articuladas frente a este delito.

Trabajo en red para combatir redes criminales

Danitza Marentes, directora general de Valientes Colombia, señala que la respuesta efectiva frente a este delito es "trabajar en red para romper la red".

“(...) esto solo es posible cuando sumamos alianzas complementarias, como OUR Rescue y el sector privado, para ampliar capacidades, acelerar respuestas y sostener el acompañamiento integral", dijo Marentes.

Añadió que debido a que es un delito que no está a simple vista, es importante ser innovadores, rigurosos y articulados en la prevención, la detección y la atención.

Compromiso del sector privado con los derechos humanos

El viceministro del Ministerio del Interior, Jaime Luis Berdugo, resaltó que la trata de personas constituye una grave violación a los derechos humanos. La alianza facilitará el traslado seguro de más de 50 víctimas, priorizando su dignidad y bienestar.

Esta iniciativa refleja el compromiso del sector privado con prácticas de debida diligencia empresarial alineadas con los Principios Rectores de la ONU, consolidándose como un aliado estratégico del Estado en la construcción de entornos de movilidad más seguros y conscientes ante uno de los delitos más graves y silenciados a nivel mundial.

