Laura Sarabia: su historia, estudios y la forma en la que conoció a Gustavo Petro

Laura Sarabia es de familia de militares. Estudió Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva Granada (2011-2015) y también hizo un curso de Orientación en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra (2016).

En la Universidad Externado de Bogotá hizo una especialización en Marketing Político y Estrategias de Campaña y una maestría en Comunicación Política. Luego trabajó como asesora en el Partido de La U y fue parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del hoy embajador en Venezuela, Armando Benedetti.

Justamente Benedetti fue el camino por el que Sarabia conoció a Gustavo Petro en el Congreso de la República. Cuando Benedetti y Roy Barreras (expresidente del Senado) se pasaron al Pacto Histórico, pusieron a sus trabajadores a disposición del actual mandatario para la campaña presidencial. Entre esas personas, Laura Sarabia.

El escándalo

Ella se convirtió en la mano derecha de Petro. De hecho, mientras estaba embarazada coordinaba eventos del hoy presidente desde su celular. La funcionaria no sabía si ponerle Federico o Alejandro a su hijo y fue Petro quien inclinó la balanza hacia la segunda opción. Alejandro Sarabia fue cuidado por la niñera Marelbys Meza, quien fue acusada de un presunto robo a un dinero de la jefa de despacho de Palacio y aseguró en entrevista con la revista Semana que se sintió secuestrada en un interrogatorio que le hicieron en un sótano del Edificio Galán, al frente de la Casa de Nariño y adscrito a la Presidencia de la República.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...) Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted (…) Entré en la camioneta. No me pidieron nada en ningún momento. Ni cédula. Pasamos derecho, me llevaron a un sótano donde está lo de poligrafía. Llevaba mi cédula, pero no firmé nada, ningún registro. Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”, relató Meza.

La investigación

Después, el representante a la Cámara Óscar Villamizar le pidió al presidente de esa corporación, David Racero, que citará a debate en el Congreso a Laura Sarabia. La Procuraduría abrió indagación preliminar contra ella y la Fiscalía anunció una diligencia de allanamiento a en el Palacio Presidencial.

“Rechazamos versiones sobre supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas. Los procedimientos se efectuaron en las dependencias de la Jefatura para la Protección Presidencial, visibles, debidamente identificadas y dispuestas en esa misma ubicación desde hace muchos años atrás”, fue lo que expresó la Presidencia de la República, en donde Sarabia toma muchas decisiones.

La jefa de gabinete es la única que tiene línea directa con la oficina del presidente Gustavo Petro. Es quien le tiene preparada la agenda, quien trabaja antes de que él despierte y termina su jornada luego de que él la finalice. Quien le avisa cuando se está excediendo en tiempo en algunas entrevistas o eventos, y quien se preocupa por las llegadas tarde a otros. Ahora, Laura Sarabia, de 29 años, tiene en aprietos al ser al que aconseja.