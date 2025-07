“Le soltaron demasiadas responsabilidades”: exministra del Gobierno Petro sobre Laura Sarabia

La renuncia de Laura Sarabia, considerada la mujer más poderosa del Gobierno de Gustavo Petro, ha desencadenado una serie de reacciones y análisis sobre el funcionamiento interno del ejecutivo colombiano.

¿Qué sigue tras la renuncia de Laura Sarabia?

En A Lo Que Vinimos, la exministra Cecilia López, reveló cuál es su perspectiva sobre la renuncia de Sarabia y las implicaciones que esta decisión traería para el gobierno.

López señaló que la salida de Sarabia no fue sorpresiva, dado que la desautorización por parte del presidente no le dejaba otra alternativa. Sin embargo, enfatizó que este evento debe analizarse en un contexto más amplio.

"Sorprende por la cercanía, pero cuando uno es ministro y lo desautorizan de esta manera no le queda otra alternativa (...) Yo no había visto, ni en los cinco gobiernos en que he estado, unos cambios de gabinete tan frecuentes y yo creo que eso hay que analizarlo porque eso puede explicar muchos de los problemas que está sufriendo el Gobierno, que afectan al país”, indicó.

Respecto a la carta de renuncia de Sarabia, López rescató una frase reveladora que se refiere a la lealtad.

"Ella tiene una frase en la renuncia que vale la pena rescatar. Ella no habla de su responsabilidad de cumplir el juramento que todos los ministros hacen, que es con la Constitución. Ella habla de la lealtad con el otro y obviamente el otro es el presidente. Esto explica una cosa muy de fondo que es que la gente que logra entrar al gabinete lo que tiene que demostrar es lealtad, no competencia. Y por eso cuando todos salimos o cuando nos sacan somos desleales”, explicó.

López compartió su experiencia personal con Sarabia y reveló algunas situaciones en las que tuvo que “pararla en seco” debido a desacuerdos sobre nombramientos y decisiones.

La relación entre la exministra Cecilia López y Laura Sarabia

"Es una persona que llega demasiado joven sin conocer el Estado a que le sueltan demasiadas responsabilidades. A mí me tocó pararla en seco muchas veces porque me trató de decir que yo nombré gente que no cumplía con los requisitos sobre varios nombramientos que quería hacer en el Banco Agrario”, confesó.

También agregó que “más que echarle la culpa a ella, el presidente le entregó un poder inmenso. No sé en qué momento se creó la desconfianza que termina en esto y que la desautoriza. Porque se le dieron todas las alas para que ella sintiera que podía manejar muchas cosas que le correspondían al presidente o inclusive a los ministros”.