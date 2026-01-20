CANAL RCN
Colombia

Menores Emberá abandonadas en una vivienda fueron rescatadas por la Policía y los Bomberos de Bogotá

Al ser rescatadas, las menores, de 4 y 7 años, dijeron estar hambrientas. El caso es materia de investigación como un presunto abandono.

Foto: Policía de Bogotá
Foto: Policía de Bogotá

Noticias RCN

enero 20 de 2026
01:07 p. m.
Los gritos de auxilio por el hambre y el llanto de dos menores Emberá en el barrio Ricaurte, de la localidad de Los Mártires, alertó a los habitantes del sector, que realizaron una llamada a la línea de emergencias 123, luego de que, presuntamente, fueran abandonadas al interior de un inmueble.

En respuesta, la Policía Metropolitana de Bogotá, en compañía del Cuerpo Oficial de Bomberos, se desplazó al barrio Ricaurte, en donde encontró a las menores de 4 y 7 años sin supervisión de un adulto, tras solicitar permiso a uno de los propietarios de la vivienda para llegar a la habitación en la que se encontraban bajo llave.

Así lo explicó el mayor Iván Castiblanco, jefe encargado de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá: “El llanto de las menores, quienes pedían alimento desde las rejas del inmueble, alertó a ciudadanos que transitaban por el sector, quienes de manera oportuna informaron a las autoridades. De inmediato, los uniformados se desplazaron al lugar y, con la autorización previa de uno de los propietarios de la vivienda, ingresaron al inmueble”.

Menores se encuentran bajo protección del ICBF tras ser rescatadas:

Tan pronto como lograron llegar a las menores de la comunidad Emberá, integrantes de la Policía las condujeron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos:

“Con el objetivo de salvaguardar su integridad y garantizar la protección de sus derechos, las menores fueron trasladadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se activó el proceso de restablecimiento de derechos y se realizó la respectiva valoración médica”, indicaron las autoridades.

El caso, que fue atendido gracias a la denuncia realizada por los habitantes del sector, llevó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a reforzar su llamado a la ciudadanía para reportar de manera oportuna cualquier episodio que atente contra el cuidado y bienestar de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad.

Cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia que involucre a menores de edad podrá ponerse en conocimiento de las autoridades a través de la línea de emergencias 123, como en el caso de las menores Emberá.

