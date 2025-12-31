Leopardo es rescatado, rehabilitado y liberado en su hábitat natural en Antioquia

La tenencia de fauna silvestre en cautiverio se ha convertido en una de las mayores preocupaciones por parte de las autoridades ambientales, quienes han hecho importantes llamados a la ciudadanía para no fomentar la compra y venta de estas especies.

Por esto, hoy la comunidad animalista celebra el rescate de un pequeño leopardo margay (Leopardus wiedii), quien vivió varios años de su vida en cautiverio, por fuera de su hábitat natural. Tras un largo proceso de rehabilitación, el animal ya fue liberado en una reserva.

Rescatan a leopardo en Antioquia

Un pequeño leopardo fue rescatado de cautiverio a raíz de que la comunidad alertó sobre la caída del animal desde un tercer puesto. Ante un complejo cuadro de salud que el animal atravesó al encontrarse en pésimas condiciones de salud y no estar en su entorno natural, los rescatistas lograron identificar que este presentaba serios problemas en su nutrición, metabolismo y un amansamiento marcado hacia los humanos.

De esta manera, el animal fue sometido a un proceso de rehabilitación, con una duración aproximada de un año y medio, para que tuviera la capacidad de volver a adaptarse, de manera adecuada, a su hábitat natural. Fue así como el animal ahora se encuentra en una reserva natural con las condiciones idóneas para su supervivencia y su desarrollo.

“El espécimen que nos encontramos es de un espacio que es el bosque de niebla, un ecosistema muy importante y de alta complejidad. La reserva cuenta con todas las características para que el individuo pueda sobrevivir y realizar todas las acciones para cazar, esconderse y depredar diferentes individuos que hacen parte de su alimento”, explicó Luis Guillermo Sierra, biólogo de fauna silvestre de Corantioquia.

La reserva natural ‘El Globo’, ubicada en Támesis, Antioquia, reveló mayores detalles de su proceso de recuperación y el espacio en el que se encontrará el felino tras ser liberado.

“Con tiempo, cuidado, esfuerzos técnicos y paciencia, comenzó un proceso de rehabilitación lleno de pequeños logros. Paso a paso volvió a fortalecerse, a tomar distancia del contacto humano y a reconectarse con lo más profundo de su naturaleza silvestre”, aseguró la reserva.

Leyes que penalizan el tráfico de animales silvestres

En Colombia, la ley prohíbe el uso de animales silvestres por lo que el Código de Policía Nacional prohíbe tener estas especias como mascotas, mientras que la ley 1774 de 2016 sanciona el maltrato animal con penas de prisión de 12 a 36 meses, e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.