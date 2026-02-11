Bogotá tendrá un nuevo refugio para adultos mayores que salen del hospital y no tienen quién los cuide

En Bogotá, algunas personas mayores pueden terminar su atención médica en un hospital y estar en condiciones de regresar a otro entorno, pero no cuentan con familiares o personas cercanas que puedan hacerse cargo de su cuidado. Esta situación, conocida como abandono hospitalario, representa un desafío para las instituciones de salud y las entidades encargadas de la atención social.

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Para responder a esta problemática, la Alcaldía de Bogotá amplió la capacidad del Sistema Sociosanitario con la apertura de Gran Refugio, una nueva unidad ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, que dispone de 50 cupos para recibir a adultos mayores que no tienen una red de apoyo.

¿Qué servicios ofrecerá el nuevo refugio para las personas mayores?

El nuevo espacio hace parte del Servicio de Atención Sociosanitaria Transitoria, una estrategia desarrollada conjuntamente por las secretarías distritales de Integración Social y Salud. Su propósito es evitar que las personas mayores queden desprotegidas después de salir de un centro médico y acompañarlas durante su proceso de recuperación.

La atención incluye alojamiento, alimentación, servicios integrales de salud, acompañamiento psicosocial y gestión de casos. También busca que los beneficiarios puedan reconstruir sus vínculos familiares y sociales o establecer nuevas relaciones que les permitan contar con apoyo después de su permanencia en el servicio.

Durante la apertura, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la situación que enfrentan quienes reciben el alta médica sin tener un lugar al cual regresar.

Infortunadamente ocurre el abandono hospitalario y son personas mayores que ya pueden salir del hospital, pero no tienen a dónde llegar y para eso creamos este Gran Refugio, para que tengan un apoyo en el cuidado, la atención en salud y reconstruir sus redes de apoyo o construir relaciones con otras personas. Para nosotros es un motivo de alegría abrir un espacio como este y garantizar que tengan una atención adecuada y que no están solos: Bogotá los apoya.

Bogotá ya cuenta con 250 cupos en el Sistema Sociosanitario

Con la apertura de Gran Refugio, el Sistema Sociosanitario de Bogotá alcanza los 250 cupos para atender a población en condiciones de vulnerabilidad.

De ese total, 100 están destinados a personas mayores: 50 en Gran Refugio, en Rafael Uribe Uribe, y otros 50 en el servicio Memoria y Saber, ubicado en Puente Aranda. Los 150 cupos restantes están dirigidos a ciudadanos habitantes de calle o en riesgo de estarlo.

La secretaria distrital de Integración Social, Juliana Sánchez, destacó la importancia de ampliar este tipo de servicios ante los cambios demográficos que enfrenta la ciudad.

Bogotá tiene que alistarse para la transición demográfica y brindar cada vez nuevos servicios como este, pero, sobre todo, de mejor calidad que es lo que merece cada una de las personas mayores.

¿Cuántas personas mayores han recibido atención por abandono hospitalario?

Desde que comenzó a funcionar el servicio transitorio, en diciembre de 2025, 133 personas mayores provenientes de situaciones de abandono hospitalario en la red pública de salud han recibido atención.

Además, el registro de seguimiento reportaba, con corte al 30 de septiembre de 2026, otras 88 personas mayores en esta situación y 27 que habían sido priorizadas para ingresar al servicio.

La estrategia también cuenta con una inversión de $12.373 millones, aportados por las secretarías distritales de Integración Social y Salud.