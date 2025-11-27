CANAL RCN
Colombia

Liberada expersonera de Tamalameque tras nueve meses de secuestro en el Catatumbo

El secuestro de la expersonera Yennis Salazar Zabaleta habría sido perpetrado por el ELN.

Foto: Gaula Policía Nacional

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
04:00 p. m.
Las comunidades de Tamalameque y del departamento del Cesar recibieron la noticia de la liberación en El Carmen, Norte de Santander, de la expersonera municipal Yennis Salazar Zabaleta, quien permaneció secuestrada durante más de nueve meses en poder de un grupo armado ilegal.

La exfuncionaria fue retenida el pasado 21 de febrero de 2025 en zona rural de Pailitas, Cesar, y su liberación se produjo en el corazón del Catatumbo, tras nueve meses y cinco días de cautiverio.

Comunidad de Tamalameque celebra liberación de Yennis Salazar

Sus familiares expresaron agradecimiento al Gaula de la Policía del Cesar y a la Policía Nacional, entidades que adelantaron las acciones que permitieron su regreso a casa.

El secuestro de Salazar Zabaleta generó gran conmoción en la región, donde líderes comunitarios, organizaciones sociales y autoridades locales exigieron en repetidas ocasiones su liberación. Durante su cautiverio, se realizaron jornadas de oración y manifestaciones pacíficas en Tamalameque para reclamar su regreso.

La noticia de su libertad representa un alivio para la población, que celebra el retorno de la exfuncionaria y espera que este hecho marque un precedente en la lucha contra los grupos armados que operan en el nororiente del país.

Los presuntos responsables del secuestro de expersonera de Tamalameque

La Policía Nacional destacó que la operación se llevó a cabo en condiciones de alto riesgo, dada la presencia de estructuras armadas en la zona del Catatumbo.

Aunque no se han revelado mayores detalles sobre el grupo responsable del secuestro, las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que habría sido perpetrado por el ELN.

