Liberan a Sara Sofía González, la lideresa de 18 años secuestrada por hombres armados en Jamundí

La joven permanecía en cautiverio desde el pasado 2 de octubre cuando fue sacada a la fuerza de su propia casa.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 05 de 2025

08:01 p. m.
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
08:01 p. m.
Al finalizar la tarde de este domingo 5 de octubre, después de 72 horas sin conocerse su paradero, se confirmó la liberación de Sara Sofía González, lideresa de la comunidad en Jamundí, Valle del Cauca.

Desde Fundterpaz celebramos la liberación de Sara Sofía González, secretaria de la JAC del corregimiento de San Antonio, quien permaneció tres días en cautiverio.

A través de una publicación, Fundterpaz, anunció la liberación de la joven y entregó detalles de cómo habría ocurrido la entrega de la lideresa:

La liberación de la lideresa social se da bajo el liderazgo social y comunitario.

“No se tuvo intervención de la ONU, Mapp, OEA, ni de ningún organismo internacional”, aseguró.

Al mismo tiempo indicó: “abrazamos la vida y reiteramos el llamado a los actores armados para que respeten los DD. HH. y cumplan con el Derecho Internacional Humanitario”.

Lideresa de Jamundí de 18 años estuvo tres días secuestrada

Se completaban tres días sin conocer el paradero de Sara Sofía González, secretaria de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Antonio, hasta donde llegaron hombres fuertemente armados y la sacaron de su vivienda y se la llevaron pues hacia la zona montañosa de este municipio.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos pedían que se respetara la vida y que se devolviera a la libertad a la joven encargada de mediar en los procesos comunales en el municipio de Jamundí.

La joven fue secuestrada el 2 de octubre en zona rural de este municipio. De acuerdo con versiones de la comunidad, un grupo armado habría irrumpido en su vivienda y la habría sacado por la fuerza.

Después de 72 horas sin conocerse su paradero, la joven fue liberada en circunstancias desconocidas.

