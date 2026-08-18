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Terremoto en Cali deja sin atención a 150 niños ciegos y sordos de instituto del Valle

La institución con 86 años de servicio enfrenta millonarias deudas y necesita hasta ocho meses para reconstruir sus instalaciones dañadas.

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
01:18 p. m.
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El terremoto que sacudió a Cali no solo derribó paredes, sino que también interrumpió el único proceso educativo y de rehabilitación para 150 niños ciegos y sordos que asistían al Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca.

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La institución, que lleva 86 años de servicio ininterrumpido, enfrenta ahora una crisis sin precedentes tras los daños estructurales que la dejaron inhabilitada.

"La parte de rehabilitación, cerca de 150 niños y sus familias que reciben la atención integral en la parte de rehabilitación, habilitación, muy importante todo este apoyo, pero ahora no lo vamos a poder brindar", explicó Pedro Perea, director del instituto.

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Cientos de pacientes ciegos y sordos sin atención médica en Cali

La situación se agrava porque además de los servicios educativos, más de 1.600 pacientes recibían atención médica diaria en estas instalaciones, quedando ahora sin ese respaldo prioritario.

La reconstrucción de las instalaciones podría extenderse hasta ocho meses, un período crítico para niños que dependen de rutinas y espacios seguros para desenvolverse.

Los especialistas trabajan contrarreloj para diseñar estrategias virtuales de atención, buscando alternativas para que estos menores no queden en el olvido.

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Instituto de ciegos y sordos enfrenta gigantesca deuda

El panorama se complica aún más por la crisis financiera que arrastra la institución. Las deudas acumuladas por parte del sistema de salud suman cifras alarmantes.

Nos están debiendo cerca de 36 mil millones de pesos que lo requerimos en este momento para poder sacar adelante nuestra organización.

Para los 150 niños del Instituto, cada día sin atención representa un retroceso en sus procesos de habilitación y desarrollo, haciendo urgente encontrar soluciones que eviten que el terremoto y la crisis financiera los condenen al abandono.

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