"Llamen verdugos a los delincuentes no a las instituciones": fiscal Barbosa

Durante el Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios de Fenalco en Cali, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa dio fuertes declaraciones. Dijo que los verdugos no son los aplicadores de la justicia..

“Por algunas de estas investigaciones que no dependen del fiscal, sino de los fiscales autónomos e independientes, algunas personas me han acusado de ser verdugo, cuando los verdugos no son los aplicadores de la justicia en el país, sino aquellos que flagelan a los colombianos con su podredumbre, su degradación y su espíritu delictivo", dijo Barbosa en su discurso.

Agregó "llamen verdugos a los delincuentes no a las instituciones ni a quienes sufrimos el ataque permanente de los verdugos que pretenden acabar el Estado de derecho en Colombia”.

En su discurso, Barbosa además aseguró que antes de irse habrá resultados sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.

"“Tendremos que dejar claro qué fue lo que ocurrió en esa campaña, cómo se presentaron, si se presentaron recursos ilegales cómo llegaron y todo eso tendrá una clarificación a través de las decisiones del ente acusador”, afirmó el fiscal.

Finalmente, el fiscal invitó al presidente Gustavo Petro a un acuerdo nacional y a respetar, entre otras, a la Fiscalía y a la Procuraduría

“Hagamos presidente un acuerdo nacional en que el Gobierno se comprometa a respetar a la gente y a los ciudadanos. Un acuerdo donde quepa el respeto por los empresarios, por los industriales, los comerciantes, los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, los desplazados por la violencia, un respeto para que respeten a la Fiscalía General de la Nación, para que no irrespete a la procuradora cada vez que habla dela Procuraduría, llámela por su nombre, respétela, es una mujer digna que le ha servido al país”.

¿Un dardo para Nicolás Petro?

Aunque no lo mencionó, el fiscal se habría referido al caso de Nicolás Petro, hijo presidente Gustavo Petro, a quien el pasado lunes la Fiscalía le radicó un escrito de acusación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

"Que el día de hoy el ente acusador radicó escrito de acusación ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Barranquilla, y dentro del término de ley, en contra el señor Petro Burgos por los delitos imputados. El juez del centro de servicios de Barranquilla en asignación automática designará al juez que adelantará el juicio contra el señor Nicolás Fernando Petro Burgos", señaló el ente acusador en ese momento.

Petro Burgos tras conocer que irá a juicio, se pronunció en la red social X. Afirmó que decidió no arrodillarse “ante el verdugo”

“Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, escribió.