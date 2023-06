‘‘Tengo un tema particular y es que yo soy muy tímido’’: Juan Carlos Mora Uribe se confiesa en Lo que dura un tinto

Tomarse un buen tinto resultó para Andrés Carvajal la excusa perfecta para sentarse todas las semanas con empresarios y líderes colombianos que la sacan del estadio. Para esta oportunidad conversó con Juan Carlos Mora Uribe, presidente (CEO) del Grupo Bancolombia.

¿En algún momento pensó en ser el presidente de Bancolombia?

Nunca, ni hace 32, ni hace 7 que llevo de presidente de Bancolombia, yo nunca, nunca pensé que yo iba a llegar a esta posición por una razón y es; no lo ambicionaba, me parecía que era un reto enorme, y yo veía a personas que han ocupado esta posición, Jorge Londoño particularmente, Carlos Raúl Yepes y yo decía estos son unos monstros o sea yo eso nunca voy a poder llegar ahí, por lo tanto para mí fue una sorpresa genuina el día que me dijeron que era presidente de Bancolombia.

¿Cómo fue el proceso para decidir si iba a ser el presidente?

Eso fue unas horas de esas que uno ve pasar hoy en cámara lenta pero que era una cosa impresionante, eso fue un lunes en febrero del año 2016 que yo ya estaba en el banco trabajando en una reunión a las 8:00 a.m. y Carlos Raúl me llama y me dice: ¿estás en el banco? Ven a mi oficina y me dijo: quiero contarte que hoy hay junta extraordinaria en el banco al medio día y yo voy a renunciar y tu eres uno de los candidatos para ser presidente, ¿tú lo considerarías? Y yo le dije, déjame y lo pienso. Ahí yo llamé a mi esposa, y yo le dije: me acaba de pasar esto y yo no voy a decir que no, a mi me dio todo el susto por eso mismo que te digo, porque yo veía esa posición como algo inalcanzable, yo no soy capaz de hacer eso, y yo tengo un tema particular y es que yo soy muy tímido y el tema de ser el vocero del banco y yo veía un monstro de Jorge Londoño comunicando y a Carlos Raúl ¿y a mí me va a tocar? Yo no soy capaz de hacer eso.

Yo le dije a mi esposa yo no lo voy a hacer, yo no voy a aceptar y me dijo: ¿estás loco? Cómo que no vas a aceptar, si para eso has trabajado toda la vida, claro que vas a aceptar, y me empujó al abismo, sin ninguna compasión. Hoy se lo agradezco, pero eso fueron angustias muy grandes en lo personal porque mi mente iba a mil de todo lo que yo iba a tener que hacer en esa responsabilidad y me abrumaba, en ese momento me abrumó de verdad y me abrumó durante un tiempo relativamente largo después de que me dijeron que sí era el presidente de Bancolombia.

¿Cómo logró darle el antídoto a toda esa responsabilidad?

Ese era mi gran temor, yo no tengo la capacidad de hacerlo, tengo una personalidad que no es capaz de enfrentarse a unos periodistas, de ser vocero de un banco, además decía: esto es una irresponsabilidad mía y ¿cómo lo enfrenté? Esto fue un 19 de febrero y Carlos Raúl, ese mismo día renunció a mi me nombraron ese mismo día peor era efectivo el primero de mayo ya mi posesión como presidente, pues yo entre febrero y mayo lo primero que hice fue: necesito un taller de vocería intensivo y me puse a trabajar en temas de la técnica, de qué tengo que hacer, aprender a una tortura total de estar frente a una cámara y decir esto está mal, esto está mal, una tortura de esas que lo pone a uno a prueba en su ego y así empecé, entonces me dieron técnicas y eso me dio seguridad, empecé a aplicarlo.

Yo hoy agradezco porque lo que necesitaba y pude entender al final era que necesitaba seguridad y poder entender ese tema de la comunicación como funcionaba y empecé a aplicarlo y a ver en qué me equivocada y qué me funcionaba y varias veces no me funcionó y yo llegaba a la casa frustrado y decía: esto salió mal, esto salió pésimo, no dije lo que quería decir, peor empecé a desarrollar y te quiero confesar una cosa, ya hoy lo disfruto.

Hay comunicadores innatos y lo hacen de una manera y le sale natural y son lo máximo, yo eso no lo soy, yo no soy un comunicador nato y a veces me sale mal, otra vez vuelvo y caigo, pero hoy ya hasta lo disfruto.

¿Le ha servido esa premisa de prepararse?

Ese es el secreto, porque la preparación te da seguridad y puede que después improvises, pero la preparación te da la seguridad, ese es el secreto y algunas veces que me he confiado en exceso y no preparo ese día sale mal. Tienes que siempre prepararte así tu te sientas muy seguro te tienes que preparar eso te da seguridad y ahí con esa seguridad eres capaz de comunicar.

¿Cómo se lidera al banco más importante del país?

Esa es una pregunta difícil, pero a la vez es fácil, es con un gran equipo, eso no tiene mucho misterio, entonces ¿qué hay en Bancolombia? Un equipo de unas personas comprometidas, juiciosas, grandes seres humanos y buenos profesionales, ese es el secreto, entonces al final el papel que yo tengo que hacer es cómo convoco esas personas, cómo tenemos una visión común, entonces el secreto es ese, es un gran equipo trabajando todos en la misma dirección, eso puede sonar muy pues sí, pero esos equipos hay que construirlos y ese es uno de los retos grandes y en Bancolombia y no es que yo lo haya construido, yo he reunido algunos pero son personas que llevan mucho tiempo en el banco, que tienen experiencia, que confiamos los unos en los otros, que trabajamos bien, divertido, que nos la gozamos, ahí está el secreto.

Si le pudiera poner un título a su estilo de liderazgo ¿cuál sería?

Confianza, si a mi me ponen a definir yo qué creo que es el tema central, es confianza, es poder trabajar y dar esa confianza de: estás trabajando con las mejores personas, estamos con el mismo objetivo, entonces la palabra es confianza.

La confianza para mí es la base de las relaciones humanas, cuando uno confía uno cree y cuando uno cree genera alzos muy fuertes, eso tiene un riesgo y es que a veces uno puede pecar de ingenuo, entonces cuando tu te pasas de cierto punto o puede haber personas que aprovechen esa confianza y te usen y me ha pasado pocas veces pero me ha pasado, pero yo prefiero correr ese riesgo y confiar plenamente en las personas, darles juego, confiar en su criterio, en su capacidad esa para mi es la forma como yo lidero en Bancolombia.

¿Cómo majear el poder de una manera saludable?

Esa pregunta me gusta mucho porque la primera conversación que tuve con mi familia esa semana de febrero, que les conté y que ya era público, yo dije: aquí en el tema familiar no va a cambiar nada, y eso tiene como base una forma como yo abordo el tema.

Para mi hay dos personas si se quiere, el presidente de Bancolombia y Juan Carlos Mora y Juan Carlos Mora es Juan Carlos Mora y esa es su esencia y esa no la puede perder y ahí es donde yo trabajo, el presidente de Bancolombia para mi es efímero, hoy estoy yo y mañana será otro, cuando uno se cree que es las dos cosas, ahí es donde se descontrola, entonces yo en lo que trabajo es decir bueno, yo soy Juan Carlos, estas son mis esencias y mis valores como persona y esas no las puedo perder.

El presidente de Bancolombia tiene un poder, pero es el presidente de Bancolombia y no confundas porque yo también me hago el ejercicio de pensar bueno y el día en que yo no sea presidente de Bancolombia ¿qué? Habrá otra persona, entonces uno no se puede confundir, así es como yo lo manejo y eso a veces uno se descontrola y a veces uno se cree cosas que no son, yo me recuerdo, aquí está, es el residente de Bancolombia y Juan Carlos Mora, hoy coincidimos los dos, pero no nos perdamos, el día que yo no sea presidente de Bancolombia ¿Cómo voy a estar? Y eso me ayuda a mantener ese centro de no confundirme ni perderme en esos cargos que claramente dan poder, es inevitable.

¿Qué hace Juan Carlos Mora para estar bien mental y físicamente?

Ese es un tema retador y cuando uno tiene estas responsabilidades uno le pude dedicar 24 horas al día, siete días a la semana y se los consume y no le alcanza, yo creo que hay que poner limites y yo trato de ponérselos, a veces es difícil pero ese tema del bienestar va en el equilibrio, bueno, cómo equilibro en la familia, qué tiempo le estoy dedicando, qué tiempo me estoy dedicando a mí, a las cosas que no son el trabajo sino lo que a mi me gusta, a mi me gusta montar en moto, qué tanto le estoy dedicando a una vuelta en la moto que me sirve de psicólogo, de relajarme, ahí encuentro bienestar, qué tanto tiempo le estoy dedicando de verdad a mi familia y ahí está para mí el secreto de bienestar. Ahora, también en lo que hago en el trabajo, en cómo lo que estoy haciendo me genera a mí una satisfacción que contribuye al bienestar, pero tiene que estar equilibrado porque es en lo profesional lo que me da a mí una satisfacción de logro y también cómo saco suficiente tiempo para estar con mis hijas, con mi esposa, con mi mamá, con mi papá. A veces es retador, a veces no lo logro, pero tengo que mantenerme centrado en buscarlo.

¿Cómo armar un buen equipo de trabajo?

Yo lo que hago y lo he aprendido de mis jefes que me han impulsado a hacer cosas que yo en lo profesional creía no estar listo o probablemente no estaba listo, uno lo primero que tiene que hacer cuando busca a un equipo es encontrar buenas personas, buenas personas en que esa confianza que les hablaba hace para mi el liderazgo sea reciproca, que haya una comunicación, que al final se pueda construir con base a unas relaciones humanas muy sólidas y después el tema profesional, uno puede generar conocimiento. Yo primero vea que se sienta una compatibilidad, que se sienta confianza, que sea una buena persona, después los conocimientos y los conocimientos se adquieren, obviamente hay que tener una base mínima para lo que se está haciendo, pero esa es la forma como yo loa bordo.

¿Cómo maneja los detractores?

Ese es un tema duro y ese es un tema que me reta, a mí el manejo de la critica y los detractores es un reto, pero lo que he aprendido es a profundizar un poco más, cuando uno tiene un sentido de logro importante y de ser competitivo uno siempre quiere ganar y ese es un buen impulso, porque al final cuando tienes un detractor lo que te está diciendo es que no estás haciendo las cosas bien y la primera reacción es tratar de decir: no, esa persona no tiene la razón, pero lo que yo trato de hacer es, bueno, esta persona me esta diciendo esto, ¿por qué me lo está diciendo? Y entender desde un poco en la empatía y ponerse en los zapatos y entender por qué lo está diciendo, si esto lo está diciendo desde un sentimiento y hay que entender que está en una situación digamos anímica o hay un valor de razón de entender y decir, entonces trato de capitalizarlo, al final lo clasifico, digo: esta persona está reaccionando y está diciendo algo que tiene sentido y lo puedo capitalizar o al final no, no hay mucho valor, es un tema muy desde el sentimiento y trato de clasificarlo y así manejarlo, pero es duro. Manejar la critica a mi me cuesta.

¿Qué se siente sentarse en la ONU?

Eso da pánico, yo he sentido ese es u n escenario que es magnificente, uno entra a esa sala, hay una sala en el centro en un semicírculo, una mesa principal arriba y como unos puestos donde están todos los delegados, eso es atortolante, cuando uno se para, están todas las cabinas de traducción simultanea no se cuántos idiomas, un micrófono aquí, eso es muy atortolante y cuando yo me veo en una foto en ese pódium hablando y lo he hecho dos veces y las dos veces me he atortolado muchísimo, es duro, retador.

¿Es feliz?

Afortunadamente no me despierta preocupaciones a las 3 de la mañana. Si, la felicidad es algo que se construye todos los días, uno no puede decir soy feliz y ya, eso se construye todos los días y un poco la felicidad es el sentido de yo poder estar bien conmigo mismo, el sentido de logro, que lo que estoy haciendo vale, que mis relaciones son estables, obviamente uno tiene momentos, pero si a mí me hacen esa pregunta así directa, hoy soy feliz, sí, ¿por qué? Yo he sido una persona privilegiada en la vida, en todo, desde que nací en el hogar que nací, la familia que tuve, la educación a la que tuve acceso, los amigos que he tenido, la familia que construí, mis hijas, mi esposa, el trabajo que tengo que me ha permitido, entonces yo digo, yo soy un afortunado y ese privilegio a mi me llena de satisfacción y lo que he tratado es bueno, esa afortuna que yo he tenido, cómo se traduce, en que yo esas acciones que haga me den a mi bienestar y esa ‘’satisfacción’’ y ahí creo que está la felicidad.