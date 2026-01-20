Lo que entregaron las FARC para reparar víctimas: traperos, sillas y un inmueble

Un informe de la Contraloría reveló el inventario real de los bienes que el exsecretariado de las FARC entregó para reparar a las víctimas del conflicto: una lista que incluye traperos, escobas, sillas en desuso, escritorios viejos e incluso dólares falsos.

De dólares falsos a sillas viejas

Según la entidad, los excombatientes se comprometieron a aportar cerca de $450.000 millones, pero solo el 10% se ha entregado con potencial de monetización. El resto, además de insuficiente, está compuesto por artículos que no tienen valor comercial.

Los números son contundentes: de 12.070 millones, solo llegaron 2.100; de 319 vehículos, solo 31; de 440.000 g de oro, 252.000; y de 722 inmuebles, únicamente uno fue entregado. En divisas, la SAE certificó que parte de los dólares suministrados eran falsos, imposibles de vender.

Las víctimas siguen sin reparación

Para la Contraloría, el problema ya no es solo de inventario: la ausencia de bienes reales impide ejecutar las sentencias de la JEP que ordenan reparación material y acciones restaurativas como búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario y restauración ambiental.

Organizaciones de víctimas calificaron el escenario como una “burla” y un “conejo historicado” al afirmar que, una década después, “las víctimas siguen sin estar en el centro”.