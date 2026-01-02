Fuerzas Militares despliegan 11.400 efectivos en Catatumbo por enfrentamientos entre disidencias de las Farc y ELN

La región del Catatumbo comenzó el año bajo la misma incertidumbre que marcó el cierre de 2024, con enfrentamientos armados entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La situación mantiene en vilo a los habitantes de esta zona del país, considerada uno de los epicentros de la violencia en Colombia.

Ejército despliega más de 11.400 uniformados en Catatumbo

Ante el complejo panorama de orden público, las Fuerzas Militares activaron un plan de redistribución que contempla el despliegue de más de 11.400 hombres y mujeres en el territorio.

El general Hugo López, nuevo comandante de las tropas en la zona, explicó los detalles de la estrategia: "Las últimas tropas que ingresaron anoche son aproximadamente 250 hombres que están desplegados allá en el sector de Filogringo. Ahora nos corresponde comenzar a tomar algunas posiciones, comenzar a adelantar operaciones militares", declaró.

Los puntos críticos de la confrontación se concentran en el kilómetro 16 vía La Gavarra, Filogringo en el Tarra, y Versalles y Buzo, donde se registran los principales choques entre los grupos armados organizados.

Narcotráfico y civiles en medio del conflicto

Según el alto oficial, la disputa tiene objetivos claramente definidos: "Esta es una confrontación por el control ilegal del territorio, esta es una confrontación por todos los dividendos del narcotráfico", afirmó López, señalando los intereses económicos ilícitos detrás del conflicto.

El comandante también alertó sobre la instrumentalización de civiles en medio de esta guerra: "Esta era un área donde había una alianza criminal del ELN y del 33, entonces claramente es un área que esta gente ha venido instrumentalizando, que lamentablemente la población civil está de por medio", denunció.

Las operaciones militares se ejecutan de manera coordinada entre la Segunda División del Ejército y la Fuerza Aeroespacial, implementando acciones terrestres y aéreas para afectar la capacidad operativa de los grupos armados.

La prioridad, según López, es recuperar el control territorial y proteger a la población civil atrapada en el fuego cruzado de estas organizaciones criminales.