Lo que hay detrás de retos virales como en el que murió María José Ardila en una discoteca de Cali

Una familia en Cali vive una tragedia por cuenta de un peligroso reto que cobró la vida de María José, una joven de 23 años.

La prueba consistía en medir quién tomaba más licor en menor tiempo. La estudiante lastimosamente participó y sufrió un colapso.

Andrés Ardila, padre de María José, pide que se investigue el establecimiento donde ocurrieron los retos:

Era un reto absurdo, tenía de todos los licores (…) No había forma de salvarla, tenía una muerte cerebral inminente”.

Joven madre tuvo muerte cerebral durante reto viral de licor en Cali

Se trató de un reto en una discoteca del norte de Cali que acabó con la vida de María José Ardila cuando celebraba su cumpleaños número 23.

La joven luchó cuatro días por su vida en una unidad de cuidados intensivos. Su padre pide explicaciones al establecimiento:

Nunca tuvieron un paramédico, una ambulancia cerca, absolutamente nada para ayudar a una persona.

Tras la muerte de la estudiante de ingeniería, la discoteca emitió un comunicado a través de una nueva cuenta en redes sociales donde lamentó lo sucedido e indicó que está a disposición de las autoridades.

Por su parte, Germán Escobar, secretario de salud de Cali, se refirió a las condiciones de la discoteca:

“Fuimos inmediatamente al establecimiento y verificamos que cuentan con todas las condiciones de la norma de salubridad, cuentan con toda su reglamentación en orden”.

Yo no diría que el establecimiento promueve un consumo exagerado de licor, yo creo que esto es un problema social.

¿Qué hay detrás de estos riesgosos retos virales?

Noticias RCN con expertos que explicaron el peligro y el impacto emocional que se producen al aceptar este tipo de retos.

Piques de carros, de motos, consumo de alcohol, de drogas en exceso, retos virales en las redes sociales que los pueden llevar a la muerte, tienen que ver con los riesgos que asumen los jóvenes sin medir las consecuencias.

Leonardo Aja, psicólogo forense, definió este tipo de situaciones como:

“Hay un fenómeno transversal detrás de todo esto y es lo que se llama el conformismo social. Los seres humanos siempre procuramos encajar, pertenecer”, dijo.

Por eso, entre la ansiedad y la inclusión no les da tiempo de parar, pensar y medir el peligro.

¿Por qué accedo yo a esa clase de retos? Primero, por no saber manejar el rechazo y segundo, por no saber gestionar la presión social.