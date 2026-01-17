Lo que se sabe sobre el más reciente ataque del ELN con drones en Norte de Santander

El soldado profesional Juan Esteban González Sánchez perdió la vida en un ataque con drones cargados de explosivos en la región del Catatumbo, Norte de Santander, en las últimas horas.

El hecho, perpetrado mientras tropas del Ejército realizaban labores de vigilancia en la vereda Palmera, zona rural de Tibú, dejó además cuatro uniformados heridos que fueron evacuados a un centro médico de Cúcuta.

Las autoridades militares confirmaron que este constituye el ataque con drones número 49 registrado en el Catatumbo desde que inició la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Los cuatro soldados heridos, entre ellos dos suboficiales, fueron trasladados vía helicóptero hasta una clínica en Cúcuta, donde continúan recibiendo asistencia médica por las lesiones causadas por esquirlas.

Según informes oficiales, la tecnología utilizada en estos ataques ha evolucionado significativamente.

"Estos drones iniciaron siendo artesanales, es decir, los drones que consigue cualquier persona, pero luego fueron tecnificando y ya están contando con una tecnología de mayor superioridad, incluso de detección de calor”, indicó Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander.

El Ejército Nacional emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a “esta acción criminal que demuestra una vez más el constante uso indiscriminado de estas prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el DIH, con los cuales ponen en grave riesgo a la población civil”.

La acción violenta fue adjudicada al Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, estructura que delinque en este sector del Catatumbo.

Esta misma organización tendría en su poder a los cinco policías secuestrados el 6 de enero pasado, según información de las autoridades.

La situación de orden público en la región continúa siendo crítica. El Catatumbo se ha convertido en escenario de una cruenta confrontación entre grupos armados ilegales que disputan el control territorial, afectando gravemente a la población civil y a la fuerza pública que opera en la zona.

¿Qué se sabe de los heridos durante el ataque en Tibú?

Los cuatro uniformados heridos permanecen hospitalizados en Cúcuta, donde el personal médico trabaja en su recuperación.

Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre la gravedad específica de las heridas, pero confirmaron que se encuentran recibiendo la atención necesaria.