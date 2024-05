Los principales retos que tendrá la reforma pensional en la Cámara de Representantes

La reforma pensional llegó a Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, luego de pasar los debates en el Senado.

Si bien el proyecto superó los debates en el Senado, aún quedan dudas en varios puntos, principalmente la cotización a Colpensiones y el aval fiscal que traería su aprobación.

Por un lado, hay dudas con el umbral de cotización en Colpensiones. A pesar de aprobarse el 2.3, el presidente Gustavo Petro consideró necesario aumentarlo. Además, varios sectores aseguran que no hay claridad en el impacto fiscal que tendrá el proyecto.

Los tiempos son reducidos, por el hecho que la aprobación debe lograrse antes que culmine la legislatura. Es decir, los dos debates deben desarrollarse antes del 20 de junio, en caso que no se convoquen a sesiones extraordinarias.

Los representantes Alfredo Mondragón (coalición Pacto Histórico) y Víctor Manuel Salcedo (partido de La U) hablaron en A lo que vinimos de Noticias RCN sobre lo que vendrá para el proyecto.

Representante Mondragón, ¿apoyará la propuesta del presidente Gustavo Petro de cambiar lo aprobado en Senado, de 2.3 salarios mínimos a cuatro salarios mínimos para que los colombianos coticen en Colpensiones?

La mayoría de las personas hoy cotizantes del régimen de ahorro individual cada vez reconocen en el fondo público una opción más segura y real de tener no solamente pensión, sino de una mejor tasa de reemplazo. Yo soy de la posición que deberíamos aspirar a proteger y cubrir a un número más grande de trabajadores y que puedan ser aquellos que ganan hasta cuatro salarios mínimos.

Representante Salcedo, ¿apoyará cuatro salarios mínimos para que los colombianos coticen en Colpensiones?

No, eso lo tengo claro. En las reuniones que he sido citado por la ministra (Gloria Inés Ramírez), que será mañana, dejaré mis puntos absolutamente claros. Lo primero es que yo insistiré en un umbral del 1.5, siendo coherentes con la proposición alternativa de Norma Hurtado en el Senado de la República.

Lo otro es que a mí me preocupan varios aspectos que llevaré. Esperamos que haya concertación u otro mecanismo.

Uno de los puntos que más preocupa de esta reforma es que no hay aval fiscal, no sabemos cuánto va a costar el proyecto. El ministro de Hacienda nada que entrega este documento. Representante Mondragón, ¿ustedes que piensan frente a eso?

Yo espero que lo entreguen de manera inmediata, porque yo apenas fui notificado de ser ponente el viernes pasado (10 de mayo). Esperamos que el ministro de Hacienda nos responda cuánto se está proyectando en cada uno de los espacio.

Hoy sería el primer día que estamos escuchando a los diferentes actores de cuánto es la fuente de financiación, cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno de los actores, cómo van a quedar los pilares.

Representante Salcedo, ¿qué tan delicado es que se vote una reforma sin saber cuánto va a costarle al país la reforma pensional?

Ya vimos la experiencia de lo que ha sucedido con el Ministerio de la Igualdad por no tener precisamente un aval fiscal. Yo voy a pedir que el ministro de Hacienda sustente ante la Comisión el aval fiscal de la reforma pensional. Lo vi muy ausente en el debate en el Senado. Esperamos que esté presente en el debate de la Cámara.

Los tiempos están apretados y eso no es un secreto. Representante Mondragón, ¿usted se compromete frente a estas cámaras que votará la reforma pensional sin afanes?

Yo le digo al pueblo colombiano, tengo afán de que el pueblo tenga derechos pensionales de garantías de renta básicas, derechos laborales y derecho a la salud. El afán del pueblo a veces no es el afán de las grandes corporaciones. Mi afán es cumplirle al pueblo.

¿Qué le responde usted, representante Salcedo?

El doctor Mondragón tiene la misma prisa del Gobierno. El afán de él no es el mismo mío y le quiero decir que nosotros no somos notarios del Gobierno. A eso no vinimos al Congreso de la República.