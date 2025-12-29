CANAL RCN
Colombia

Estos fueron los dos congresistas más destacados en el legislativo durante este año

Una encuesta realizada dentro del Congreso reveló los nombres de los dos legisladores que llegarían más fortalecidos a la contienda en 2026.

Foto: @SenadoGovCo/X

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
11:21 a. m.
De cara al final del año legislativo y el conteo regresivo para las elecciones de 2026, una encuesta realizada al interior del Congreso de la República reveló los nombres de los dos congresistas más destacados en el periodo 2024 – 2025.

Se trata del senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal; y de la representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez, del Partido Verde, quienes fueron reconocidos por sus colegas por su nivel de conocimiento y fortalecimiento de su carrera rumbo a la próxima contienda.

La encuesta midió la percepción de desempeño entre 264 congresistas que buscan repetir curul en 2026.

Alejandro Carlos Chacón, el senador más influyente del año

Según el estudio, Chacón obtuvo el 14,4% de las menciones, siendo la cifra más alta entre todos los senadores.

Su liderazgo se explica por una agenda legislativa que abarcó temas sociales, judiciales y de protección a poblaciones vulnerables.

Durante el último periodo legislativo, Chacón se destacó por participar en proyectos como la Ley Sara Sofía, la Mesada 14 para maestros, el reconocimiento del carácter de factor salarial de la Bonificación Judicial, Colegios sin madrugón y la iniciativa por la inembargabilidad de animales de apoyo emocional.

Olga Lucía Velásquez, la representante más destacada

De otro lado, en la Cámara de Representantes, la encuesta fue aún más contundente: Olga Lucía Velásquez lideró ampliamente con el 11,3%, el porcentaje más alto entre los 160 representantes consultados.

La congresista del Verde se destacó por su liderazgo nacional en la formulación y avance de la Ley de Salud Mental, y el acompañamiento técnico y político a la agenda económica y social del Gobierno.

Otros congresistas destacados

Además de Chacón y Velásquez, otros congresistas destacados según la encuesta fueron:

Por el senado:

  • Iván Cepeda – 10,6%
  • Juan Felipe Lemos – 9,6%
  • Voto en Blanco – 5,8%
  • Andrés Felipe Guerra – 4,8%
Por la Cámara de Representantes:

  • José Octavio Cardona – 8,8%
  • Voto en Blanco – 6,3%
  • Hernán Darío Cadavid – 4,4%
  • Andrés Forero – 4,4%
