Balance del Congreso al cierre del segundo periodo de sesiones ordinarias del 2025

Al Congreso le restan tres días antes de que inicie el segundo receso del año legislativo, que irá del 16 de diciembre del 2025 al 15 de febrero del 2026, cuando inicia el último periodo de sesiones del “Gobierno del cambio”.

En la Mesa Ancha de Noticias RCN, el Representante a la Cámara y cabeza de lista al Senado por el Partido Centro Democrático, Andrés Forero indicó que:

“El 2025 cierra con dos grandes derrotas para el Gobierno Nacional. Una que ya se materializó el pasado miércoles, cuando se hundió la reforma tributaria con la que el Gobierno Petro quería seguir asfixiando a los colombianos cuando hay gastos innecesarios y burocracia en el país (…) y la reforma a la salud, que podría archivarse el lunes (15 de diciembre). Estaba supeditada a su discusión en la Comisión Séptima del Senado y la aprobación del presupuesto, la Ley de financiamiento que se hundió”.

La salud de los colombianos ¿Queda ‘en el aire’?

Aun si el Gobierno tratara de sacar adelante la reforma a la salud, por medio de una apelación, no se tramitará en la Plenaria del Senado este 2025; lo que deja la salud de los colombianos “en el aire”, en un momento en el que incrementan las quejas de pacientes y reclamos del personal médico. De acuerdo con Forero:

“Hay que ver cómo resolvemos el problema de la salud, pero, tristemente, con la reforma no se resolvía, se agravaba. Así lo han reconocido asociaciones de pacientes, sociedades científicas, médicos, académicos… esta reforma no tenía ninguna legitimidad. Este Gobierno llegó criticando que algunos servicios de salud se prestaran solo bajo tutela, pero en las EPS intervenidas las tutelas se han duplicado y el actual superintendente nacional de salud, que fue interventor, salió de la Nueva EPS con 10 años de órdenes de arresto acumuladas por desacatar fallos de tutela. Ya no están funcionando las tutelas, las están desacatando”.

RELACIONADO Estos son los partidos y movimientos políticos que van a la consulta presidencial del 8 de marzo 2026

Un nuevo Congreso será elegido en marzo:

Julio César Iglesias, analista permanente de la Mesa Ancha hizo su propio balance sobre el año legislativo 2025: “Este Congreso cierra con luces y sombras. A pesar de todo y, quizás por las razones equivocadas, fue un freno, un contrapeso al proyecto perverso de cambio planteado por el Pacto Histórico. De las tres reformas que se suponía iban a ser aprobadas en el primer semestre del primer año: salud, pensiones y laboral, está aprobada y en vigencia la laboral. Y del lado de las sombras se conoció que el Gobierno habría entregado coimas a las cabezas del Congreso de la República, los señores Name y Calle, según la Fiscalía, para pasar leyes”.

De ahí que Forero insista en que, “de cara a las elecciones del 8 de marzo, el pueblo colombiano debe tener en cuenta que es importante no solo escoger presidente, sino elegir un buen Congreso”.