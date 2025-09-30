CANAL RCN
Colombia

Procuraduría abre indagación por presuntas irregularidades en contratos del Fondo de Fomento Hortifrutícola

El ministerio público investigará a funcionarios aún por determinar del Ministerio de Agricultura y del Fondo de Fomento Hortifrutícola.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
07:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Agricultura y del Fondo de Fomento Hortifrutícola.

Procuraduría pide garantizar continuidad de los servicios de la Nueva EPS en el Cesar
RELACIONADO

Procuraduría pide garantizar continuidad de los servicios de la Nueva EPS en el Cesar

Abren investigación por irregularidades en celebración de contratos

Esto, tras conocerse posibles irregularidades en la celebración de contratos por más de 3.000 millones de pesos con la empresa Mascampo S.A.S.

De acuerdo con la tercera delegada para la Contratación Estatal, la investigación se originó luego de revelaciones hechas por medios de comunicación, que señalan que desde 2020 se habrían suscrito al menos 26 contratos con dicha compañía para la adquisición de bienes y servicios.

Lo llamativo del caso es que Mascampo S.A.S. estaría vinculada a un miembro de la junta directiva del Fondo, lo que plantea dudas sobre un posible conflicto de intereses.

“Según información revelada por medios de comunicación, desde el Fondo, que está bajo la supervisión del Ministerio, se asignaron desde 2020 al menos 26 contratos a Mascampo SAS, con el fin de adquirir diferentes tipos de bienes y servicios”, indicó la Procuraduría.

El Ministerio Público busca establecer si en estos procesos contractuales se restringió la libre competencia, o si se configuraron incompatibilidades, inhabilidades o vulneración de normas legales.

Procuraduría radica concepto ante la Corte Constitucional sobre la reforma pensional
RELACIONADO

Procuraduría radica concepto ante la Corte Constitucional sobre la reforma pensional

Como parte de la actuación disciplinaria, la Procuraduría decretó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos y determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios involucrados.

La indagación se enmarca en los esfuerzos del organismo de control por vigilar la transparencia en la gestión pública y garantizar que los recursos destinados al sector agropecuario sean utilizados conforme a la ley.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Huila

Capturan a docente en Pitalito por presunto abuso sexual a menor

Ibagué

Video | Emergencia en Ibagué por tormenta eléctrica dejó árboles caídos e inundaciones

Policía Nacional

Capturado alias El Negro Daniel, presunto integrante de ‘Los Costeños’, en Barranquilla

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Otro golpe para Santa Fe: presidente de Cerro Porteño niega pago por Jorge Bava

Independiente Santa Fe quedó golpeado tras la salida de Jorge Bava. El presidente de Cerro Porteño negó haber pagado cláusula alguna por el DT uruguayo y la polémica crece.

Tecnología

Estos celulares se quedarán sin WhatsApp desde octubre del 2025

WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos. Le contamos en cuáles y qué hacer para no perder sus conversaciones.

Banco de la República

Todavía no es buen momento para endeudarse: director de Fedesarrollo explica recientes decisiones del Banrep

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría pide garantizar continuidad de los servicios de la Nueva EPS en el Cesar

Accidente aéreo

Influencer muere en pleno directo: grabó el instante exacto en que se estrelló