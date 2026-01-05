Los nexos del Cartel de los Soles que lideraría Nicolás Maduro y los grupos armados colombianos

Tras la captura del número uno del régimen en Venezuela, se conoció el informe de acusación contra Nicolás Maduro, y otros integrantes de su cúpula que tendrían una relación muy estrecha y cercana con el ELN y las disidencias de las Farc.

El informe señala que esta cercanía habría permitido la actuación del Cartel de los Soles.

El documento señala también que el régimen le facilitaba las rutas para que pudieran fortalecer sus actividades de narcotráfico, a cambio de brindarles protección en ese país.

Así operaría el Cartel de los Soles con las Farc y el ELN

El texto indica que los grupos armados colombianos son descritos como organizaciones narcoterroristas responsables de producir grandes cantidades de cocaína en Colombia.

Por su parte, el régimen venezolano habría convertido su territorio en una plataforma segura para el tránsito, almacenamiento y exportación de cocaína con destino final a los Estados Unidos.

Así, en cada paso, apoyándose en los productores en Colombia, los transportistas y distribuidores en Venezuela, y los receptores y redistribuidores en los puntos de transbordo al norte, los traficantes se enriquecían a sí mismos y a sus corruptos benefactores que los protegían y ayudaban.

Nicolás Maduro como presunto líder del Cartel de los Soles

La Fiscalía señala que esta alianza opera dentro del llamado Cartel de los Soles, el cual define como una organización criminal liderada por Nicolás Maduro Moros, integrada por altos funcionarios del régimen, fuerzas de seguridad venezolana y grupos armados extranjeros, entre ellos las Farc y el ELN.

“Entre 2018 y 2019 aproximadamente, Rodríguez Chacín realizó múltiples viajes desde el estado de Barinas a Caracas con un líder clave de las Farc para reunirse con Maduro Moros, ya que Rodríguez Chacín fue asignado por Maduro Moros para brindar protección y apoyo a las Farc y al ELN.

Grupos guerrilleros y su injerencia en Venezuela

Sobre el ELN, la Fiscalía asegura que opera de manera activa dentro del territorio venezolano con conocimiento y protección del régimen.

Entre 2022 y 2024 aproximadamente, Cabello Rondón viajaba regularmente a pistas de aterrizaje clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el tránsito seguro de la cocaína en territorio venezolano.

Para la justicia estadounidense la conclusión es directa, sin la producción de cocaína de las Farc y el ELN no existiría el volumen de droga y sin la protección del régimen venezolano no existirían rutas seguras para su exportación.