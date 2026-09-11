Fiscalía seguirá investigando al expresidente Uribe por presuntos vínculos con grupos paramilitares

Este lunes 9 de noviembre, se conoció que la Fiscalía seguirá investigando al expresidente Álvaro Uribe.

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El anuncio se dio después de que la Corte Constitucional acabara de declararse inhibida en el conflicto de competencias. El proceso corresponde a presuntos vínculos con grupos paramilitares.

¿Cómo se desarrolló la decisión?

Con respecto al conflicto de competencias, era entre la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La decisión del alto tribunal se tomó con ponencia de la presidenta de la Corte, Paola Meneses, y hubo salvamento de voto de dos magistrados: Carlos Camargo y Jorge Enrique Ibáñez.

Es importante mencionar que la defensa del exmandatario había solicitado que el expediente en poder de la Fiscalía quedara en manos de la Comisión de Acusaciones.

Fue el pasado 18 de junio, cuando la Fiscalía informó que inició investigación formal contra Uribe. Esto, por su presunta participación en la conformación de grupos paramilitares en el municipio de San Roque, Antioquia.

¿Cuál es la investigación?

De acuerdo con el ente acusador, el expresidente habría facilitado y promovido el accionar de los paramilitares en la hacienda Guacharacas, la cual en ese momento era propiedad de su familia, la Uribe Vélez.

Asimismo, en la investigación se mencionan las masacres cometidas por estos grupos en los corregimientos de El Aro y La Granja, Ituango. Se debe precisar que los hechos ocurrieron cuando el exmandatario ejercía como gobernador de Antioquia en los años 90.

Las masacres en cuestión se dieron entre 1996 (La Granja) y 1997 (El Aro); e incluyeron desplazamientos forzados, incendio de viviendas y hurto de ganado. Los registros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mencionan que fueron obra del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Otro hecho relevante en la investigación es la presunta relación de Uribe con el homicidio de Jesús María Valle, crimen perpetrado el 27 de febrero 1998. El defensor de derechos humanos denunció públicamente las masacres y fue asesinado por las autodefensas.