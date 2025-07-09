CANAL RCN
"Los soldados son intocables porque ponen el pecho por este país": papa de uniformado quemado en Putumayo

El ministro de Defensa visitó a los soldados quemados en Putumayo y habló con el papá de uno de ellos. Pide justicia.

septiembre 07 de 2025
07:22 p. m.
Los tres soldados que fueron rociados con gasolina y quemados en Putumayo siguen hospitalizados. Hoy recibieron la visita del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

El papá de uno de los uniformados, heridos habló por primera vez. Dice que no quiere venganza, pero sí que se haga justicia:

“Ver un hijo así es muy complejo. Como le digo, señor ministro, durante mis años cortos de servicio fui heridos tres veces, pero lo mío no fue nada de nada en comparación”, manifestó el coronel retirado Juan Gabriel Mejía, padre del subteniente Miguel Ángel Mejía.

Además, en medio de su dolor, hizo una confesión muy personal al jefe de la cartera:

“Si yo muero hoy, la moral que tengo es que crie un buen hijo, que quiso servir a la patria. Nunca le dije tiene que ser como yo, nunca”, aseguró.

Hizo un llamado a que estas situaciones no se pueden permitir y que no deberían repetirse.

Los soldados son intocables porque ponen el pecho por este país

