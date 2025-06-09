Revelan el grave estado de salud de los soldados que quemaron vivos en Putumayo

Fue muy grave lo que ocurrió en zona rural del municipio de Villa Garzón, en el departamento de Putumayo, donde tres policías fueron rociados con gasolina y luego les prendieron fuego.

Tras el atroz ataque tuvieron que ser trasladados de urgencia en las últimas horas a la ciudad de Bogotá para recibir atención especializada.

Los uniformados están siendo atendidos en el Hospital Militar. El más reciente reporte señala que se encuentran en estado crítico y con pronóstico reservado.

Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, Sebastián Díaz Amaya y Daniel Fierro Rubiano, son los soldados que fueron víctimas de un demencial ataque con gasolina y fuego en la vereda Siloé, municipio de Villa Garzón, en Putumayo.

El parte médico más reciente, emitido por el Hospital Militar, indica que en las últimas horas el subteniente Gutiérrez, quien en un principio no había podido ser evacuado, fue trasladado a Bogotá.

El Hospital Militar Central se permite informar a la opinión pública que el día 5 de septiembre a las 16:15 ingresó a nuestras instalaciones el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien se encuentra en una unidad de cuidado intensivo, en estado crítico y bajo observación estrecha y tratamiento por parte de un equipo multidisciplinario con pronóstico reservado.

Por su parte, los soldados profesionales Sebastián Díaz Amaya y Daniel Fierro Rubiano se encuentran estables y con pronóstico reservado luego de varias intervenciones.

“Han presentado evolución satisfactoria y actualmente se encuentran hospitalizados en pisos, en condiciones clínicas estables, requiriendo supervisión médica permanente”, confirmó el hospital.

Yolanda Amaya, mamá del soldado Sebastián Díaz, rechazó contundentemente los hechos:

No tienen ese sentimiento por una madre o por aquellos hijos que están en el ejército pagando servicio, porque ellos están prestando ese servicio, están trabajando para el Ejército para buscar la paz.

Millonaria recompensa por responsables de atroz ataque con gasolina a soldados

En un consejo de seguridad, liderado por el ministro de Defensa y adelantado en Putumayo, se anunció la recompensa de hasta $200 millones para quien puede entregar información que permita dar con el paradero de los integrantes del grupo guerrillero Comandos de Frontera, presuntos responsables del demencial ataque.

El ministro Pedro Sánchez también anunció que van a reforzar la seguridad del departamento de Putumayo con cerca de 250 hombres de la Armada Nacional y del Ejército que llegarán en las próximas horas para combatir a estos grupos ilegales:

El pie de fuerza se va a incrementar. La Fuerza de Despliegue Rápido Número 6, activada para responder de manera rápida y con gran flexibilidad, se incrementará en cuatro pelotones, pero también llegarán capacidades en comunicación.

“Los ejes viales van a ser controlados con mayor contundencia. Diez de los blindados que ya llegaron aquí a Colombia y que se encuentran en Cartagena llegarán en los próximos meses acá para cuidar las carreteras de esta hermosa región”, explicó el ministro Sánchez.

Hay pruebas de vida de los funcionarios del CTI secuestrados por el ELN

En medio de la compleja situación de orden público que vive el país, fueron enviadas a las familias nuevas pruebas de supervivencia de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes llevan más de 120 días secuestrados y que están en poder del ELN.

Noticias RCN habló con la esposa de Rodrigo Antonio López, uno los funcionarios secuestrados:

“Físicamente no lo veo bien. Físicamente lo veo deteriorado, no lo veo bien. Mi esposo sufre del corazón. Le veo sus venitas, las manitos se las veo muy hinchadas. Es triste mirarlo así porque son cuatro largos meses ya retenidos, pero bien no lo veo. En la forma en que se expresa, en la forma en que habla, en la forma en que casi no se mueve, está flaco, deteriorado ya.