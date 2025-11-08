"Yo sí quiero un país sin violencia": Miguel Uribe Turbay en sus últimos discursos

El senador del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien falleció este 11 de agosto en Bogotá, aseguró que estuvo durante los últimos días haciendo correría política, impulsando su precandidatura presidencial que anunció el pasado 20 de octubre.

La seguridad, la democracia y la libertad fueron algunas de las banderas que promovió en diferentes partes del país.

"Debemos reivindicar el valor de la seguridad": Miguel Uribe

Su último discurso fue en un conversatorio en la cumbre de MIT Harvard, en Bogotá, el sábado 7 de junio. Allí inició recordando sentidamente a su mamá, la periodista Diana Turbay, quien fue asesinada en 1991 después de haber sido secuestrada por el narcotraficante Pablo Escobar.

“Mi vida comienza cuando mi mamá desafortunadamente la secuestra y la mata Pablo Escobar. Mi mamá creía en la paz y como periodista le dedicó su vida a la paz, su causa se convirtió en mi propósito de vida, un país sin violencia”, dijo.

Hoy más que nunca debemos reivindicar el valor de la seguridad

Uribe Turbay también enfatizó en la necesidad de trabajar por las principales necesidades que actualmente enfrenta el país.

“Mi propósito es futuro (…) yo sí quiero un país sin violencia porque viví en carne propia lo que implica (…) Colombia tiene la oportunidad de construir futuro”.

"Un país sin violencia es mi propósito de vida": Miguel Uribe

El pasado jueves 5 de junio participó en el debate de los presidenciables que tuvo lugar en la convención de Asobancaria, en Cartagena, donde explicó su visión de por qué ser presidente de Colombia.

Reiteró que el único camino para la paz en Colombia es la seguridad. Afirmó que

“Llevaremos a Colombia en la dirección correcta hacia un círculo virtuoso donde todo comienza con seguridad, sin seguridad no hay nada. Seguridad física, orden público; seguridad jurídica, reglas de juego claras; seguridad institucional, Estado de derecho; eso genera confianza, la confianza trae inversión y con eso oportunidades para todos los colombianos".

Un país sin violencia es mi propósito de vida y yo me voy a hacer cargo

Afirmó que el estado debe ser eficiente, sin derroche, sin corrupción, pequeño en lo burocrático pero grande en lo social.

"Mi compromiso, acabamos el hambre y la pobreza extrema en Colombia y para que eso sea posole primero la seguridad no están devolviendo a un pasado de violencia al que no queremos volver. Viví en carne propia el dolor de la guerra y los que lo hemos vivido no estamos dispuestos a que otras familias lo vivan".

En el último video que publicó en su cuenta de X en la tarde del sábado, antes del atentado ocurrido en un parque de Modelia, en el occidente de Bogotá, cuestionó que los ministros firmaran el decreto para convocar a la consulta popular.

El senador se destacó por ser uno de los principales voceros y líderes de la oposición en el Congreso de la República.