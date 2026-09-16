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Lucas Murillo entra en lista nacional de trasplantes con la esperanza de recibir un corazón nuevo

La Fundación Cardiovascular informó que hace pocos minutos concluyó la junta médica que estableció cómo se realizará el procedimiento.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2026
01:57 p. m.
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Lucas Murillo, el niño de 7 años que a finales de agosto fue trasladado de Cúcuta a Floridablanca para recibir tratamiento por la cardiopatía congénita que padece, fue incluido en la lista nacional de espera para un trasplante de corazón.

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La Fundación Cardiovascular de Colombia confirmó la noticia y señaló que el menor permanece hospitalizado en Floridablanca, Santander.

Junta médica definió pasos del procedimiento

Lucas se encuentra estable en la unidad de cuidados intensivos, mientras los especialistas avanzan en los exámenes y protocolos necesarios para el trasplante.

La Fundación informó que hace pocos minutos concluyó la junta médica que estableció cómo se realizará el procedimiento y aseguró que, en caso de que se confirme un donante compatible, ellos se encargarán de todo el traslado para evitar que el menor tenga que ser remitido a otra ciudad.

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El reto ahora es encontrar un donante con características similares en edad y peso, condición indispensable para garantizar la compatibilidad. La Fundación Cardiovascular es una de las pocas instituciones en el país que realiza este tipo de trasplantes en menores.

Un camino de esperanza para Lucas

Lucas nació con el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una cardiopatía muy compleja que lo obligó a pasar por diferentes clínicas durante siete años en busca de tratamiento. Su caso cobró relevancia nacional cuando pidió ayuda al presidente Abelardo de la Espriella y logró ser trasladado a la Fundación Cardiovascular, donde recibió apoyo de médicos, mensajes de ánimo y hasta regalos de figuras del fútbol colombiano.

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“Gracias, presidente. Muchísimas gracias por cumplir los sueños de los niños de Colombia”, expresó el menor en uno de los videos difundidos desde la UCI. Ahora, con su inclusión en la red nacional de donantes y trasplantes, Lucas y su familia esperan que pronto aparezca un corazón compatible que le permita continuar con su vida.

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