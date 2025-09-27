Luis Carlos Reyes y Efraín Cepeda anuncian sus precandidaturas presidenciales

La contienda electoral por la presidencia de Colombia para 2026 se intensifica con la entrada de dos nuevos precandidatos de diferentes espectros políticos.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y exministro del gobierno de Gustavo Petro, y Efraín Cepeda, expresidente del Senado y miembro del Partido Conservador, han oficializado sus aspiraciones presidenciales.

Nuevos precandidatos presidenciales

Reyes, quien se ha distanciado de algunos sectores petristas, anunció su candidatura en el sur de Bogotá. En su discurso, enfatizó su compromiso con el servicio público.

"Hoy vinimos acá para ponernos al servicio de ustedes. Queremos ponernos al servicio también de esas decenas de millones de compatriotas que cada uno de sus días, que día a día, orientan su existencia, su diario vivir hacia el servicio de los demás", manifestó Reyes.

Por su parte, Efraín Cepeda hizo su anuncio en Barranquilla, confirmando que no buscará una nueva curul en el Senado, sino que enfocará sus esfuerzos en la carrera presidencial. Cepeda presentó una postura firme en temas de seguridad y política antidrogas, marcando una clara diferencia con el gobierno actual.

"El día que me posesione, rompo inmediatamente la paz total. Inmediatamente ordeno a las Fuerzas Militares y de Policía liberar las 500 poblaciones que hoy están en manos de los grupos armados", declaró el precandidato conservador.

Propuestas de los nuevos precandidatos

Además, Cepeda propuso medidas controversiales como la fumigación de cultivos ilícitos utilizando drones y la restitución de subsidios al crédito del ICETEX, mostrando una postura más alineada con políticas tradicionales de seguridad y desarrollo económico.

La entrada de estos dos precandidatos al escenario político nacional refleja la diversidad de propuestas y enfoques que se presentarán en la próxima contienda electoral.

Mientras Reyes parece apostar por una continuidad moderada de las políticas actuales con un enfoque en el servicio público, Cepeda se posiciona como una alternativa de oposición firme a las políticas del gobierno Petro, especialmente en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico.