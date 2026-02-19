CANAL RCN
Colombia

¿De qué trata la Directiva para combatir la violencia política contra las mujeres de la Procuraduría?

Entre las principales acciones adoptadas se destacan la habilitación de canales de denuncia nacionales en todas las modalidades.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
11:41 a. m.
En el marco de la campaña institucional Paz Electoral, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, expidió una nueva Directiva orientada a fortalecer la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia política contra las mujeres (VPCM).

Para el Ministerio Público, la erradicación de este tipo de violencia no solo constituye una obligación legal, sino también una garantía para proteger la vida e integridad de las mujeres, además de ser una condición esencial para preservar la transparencia del proceso electoral y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones.

Enfoque de género e interseccionalidad

La Directiva establece la aplicación obligatoria de un enfoque de género e interseccional en todos los casos, reconociendo que la violencia política contra las mujeres es estructural y se manifiesta de diversas formas.

Estas pueden verse agravadas por factores como la etnia, la edad, los liderazgos, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, la ruralidad o la situación socioeconómica.

Medidas de protección y vigilancia institucional

Entre las principales acciones adoptadas se destacan la habilitación de canales de denuncia nacionales en todas las modalidades, el trámite preferente de los casos, la asesoría psicojurídica integral, la articulación interinstitucional y la vigilancia del cumplimiento de protocolos en las corporaciones públicas.

El Procurador recalcó que las investigaciones disciplinarias contra servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas o administren recursos del Estado se adelantarán con especial diligencia cuando incurran en conductas relacionadas con violencia política contra las mujeres.

