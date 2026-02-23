Así quedará conformado el nuevo Congreso que será elegido el próximo 8 de marzo

El próximo 8 de marzo se realizarán las elecciones de las consultas presidenciales y las del Congreso de la República.

Estas últimas cobran relevancia, teniendo en cuenta que será el legislativo que acompañará por los próximos cuatro años al Gobierno del presidente que sea elegido y se posesione el 7 de agosto de 2026.

¿Cómo estará conformado el Congreso?

Según cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), el Congreso que sea elegido en marzo estará compuesto por 285 congresistas: 103 senadores y 182 representantes a la Cámara, esto teniendo en cuenta que para el nuevo cuatrienio las 10 curules que tenía el partido Comunes, antiguas Farc, ya no estarán impuestas así como se había pactado en la firma del acuerdo de paz.

Esta vez, el partido tendrá que postular a sus candidatos y será la ciudadanía la que decida si vota por estos aspirantes.

En el caso de Senado, 100 aspirantes serán elegidos por la circunscripción nacional ordinaria; dos por la circunscripción especial indígena y una curul será ocupada por el candidato que quede en segundo lugar en las elecciones presidenciales.

Por el lado de la Cámara, 161 representantes serán elegidos en las circunscripciones de Bogotá y los 32 departamentos; dos por las circunscripciones afrodescendientes, uno por la especial indígena, uno por los colombianos en el exterior y otra la ocupará quien resulte en segundo lugar en las elecciones vicepresidenciales.

¿Qué hace el Congreso?

Tanto el Senado, como la Cámara de Representantes, impulsan leyes, modificaciones constitucionales, reformas sociales y proyectos que buscan beneficiar y mejorar la vida de los colombianos.

En el legislativo también se adelantan debates de control político y mociones de censura a los funcionarios del Gobierno Nacional.

El Congreso que sea elegido en marzo se instalará oficialmente el próximo 20 de julio y será el presidente Gustavo Petro, quien lo oficialice. Ese mismo día dará su último discurso como mandatario colombiano en la instalación de un legislativo.