CANAL RCN
Colombia

Luto en la radio colombiana: falleció el reconocido locutor Fernando Varón de Radio Uno

El reconocido 'Rey del Vacilón' murió tras una valiente lucha contra el cáncer de garganta, dejando un profundo vacío en la radio colombiana.

Fernando Varón locutor de Radio Uno Ibagué con Paola Jara
FOTO: Alerta Tolima

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
03:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La radio en Colombia está de luto tras confirmarse la muerte de Fernando Varón, carismático locutor y director de Radio Uno en Ibagué. Conocido como el 'Rey del Vacilón', falleció la tarde del jueves 14 de agosto a los 57 años, tras varios meses enfrentando un agresivo cáncer de garganta.

Falleció Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express del Canal RCN: sentido homenaje en su honor
RELACIONADO

Falleció Alejandra Gómez, periodista de Mañana Express del Canal RCN: sentido homenaje en su honor

Durante más de tres décadas, Varón construyó una sólida trayectoria en la radio tolimense, pasando por emisoras como Radio Policía Nacional y Olímpica, hasta llegar a RCN Radio, donde consolidó su carrera como director regional de Radio Uno. Su estilo enérgico, su humor contagioso y su cercanía con la audiencia lo convirtieron en una figura entrañable para miles de oyentes.

Homenajes y recuerdos de colegas

El anuncio de su muerte provocó una oleada de mensajes y homenajes en redes sociales. Lorena Ospina, excompañera en RCN, recordó que “siempre fue el primero en llegar y el último en irse, como si quisiera que la radio nunca se apagara”. Emmanuel Conde, DJ de Radio Uno Ibagué, lo describió como “una persona de gran corazón y disciplina, cuya pasión por la radio será un legado para siempre”.

En las calles de Ibagué, sus seguidores organizaron una velatón la misma noche de su fallecimiento, demostrando el cariño y respeto que despertaba. Videos compartidos por amigos y colegas muestran a Fernando lleno de vida, transmitiendo alegría, vallenatos y frases inolvidables desde la cabina.

El legado del 'Rey del Vacilón'

Más que un locutor, Fernando Varón fue un maestro para quienes iniciaban en el mundo radial. Sus consejos, historias y anécdotas formaron parte de la vida profesional de decenas de colegas en el Tolima, Fusagasugá y Neiva. Mauricio Vargas, director de noticias de Alerta Tolima, lo definió como "un ser de luz, humilde y de fe", en declaraciones recogidas por el medio El Olfato.

Conmovedor: este fue el último adiós de la pareja de Alejandra Gómez, la periodista que falleció
RELACIONADO

Conmovedor: este fue el último adiós de la pareja de Alejandra Gómez, la periodista que falleció

Para Ana María Holguín, DJ y amiga cercana, sus recuerdos están llenos de complicidad: “Compañeros, confidentes, colegas… siempre en mi corazón”. Otros periodistas como Mao Gracia y Valentina Cortés resaltaron su entrega a la radio y su amor por la familia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Familia de patrullero asesinado por la espalda en el Cauca reclama al Gobierno

Diego Cadena

Diego Cadena, condenado por soborno en caso de Juan Guillermo Monsalve

ELN

Un soldado murió y otros siete resultaron heridos tras ataque del ELN en el sur de Bolívar

Otras Noticias

Millonarios

¿Qué dijo David González de Neyser Villarreal vistiendo la camiseta del América de Cali?

El entrenador antioqueño David González se pronunció sobre la gran polémica que se formó alrededor de Neyser Villarreal.

Subsidios

Requisitos para acceder a subsidios de vivienda en Colombia cambian: lista actualizada

Estos son los nuevos requisito que deben cumplir las personas que buscan acceder a estos subsidios.

Viral

VIDEO I Blessd se va en contra de guardia que bajó a un fan de la tarima durante su show

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol

Nicolás Maduro

Ecuador declaró terrorista al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro: ¿Ayudará a las operaciones de EE. UU.?