Luto en la radio colombiana: falleció el reconocido locutor Fernando Varón de Radio Uno

La radio en Colombia está de luto tras confirmarse la muerte de Fernando Varón, carismático locutor y director de Radio Uno en Ibagué. Conocido como el 'Rey del Vacilón', falleció la tarde del jueves 14 de agosto a los 57 años, tras varios meses enfrentando un agresivo cáncer de garganta.

Durante más de tres décadas, Varón construyó una sólida trayectoria en la radio tolimense, pasando por emisoras como Radio Policía Nacional y Olímpica, hasta llegar a RCN Radio, donde consolidó su carrera como director regional de Radio Uno. Su estilo enérgico, su humor contagioso y su cercanía con la audiencia lo convirtieron en una figura entrañable para miles de oyentes.

Homenajes y recuerdos de colegas

El anuncio de su muerte provocó una oleada de mensajes y homenajes en redes sociales. Lorena Ospina, excompañera en RCN, recordó que “siempre fue el primero en llegar y el último en irse, como si quisiera que la radio nunca se apagara”. Emmanuel Conde, DJ de Radio Uno Ibagué, lo describió como “una persona de gran corazón y disciplina, cuya pasión por la radio será un legado para siempre”.

En las calles de Ibagué, sus seguidores organizaron una velatón la misma noche de su fallecimiento, demostrando el cariño y respeto que despertaba. Videos compartidos por amigos y colegas muestran a Fernando lleno de vida, transmitiendo alegría, vallenatos y frases inolvidables desde la cabina.

El legado del 'Rey del Vacilón'

Más que un locutor, Fernando Varón fue un maestro para quienes iniciaban en el mundo radial. Sus consejos, historias y anécdotas formaron parte de la vida profesional de decenas de colegas en el Tolima, Fusagasugá y Neiva. Mauricio Vargas, director de noticias de Alerta Tolima, lo definió como "un ser de luz, humilde y de fe", en declaraciones recogidas por el medio El Olfato.

Para Ana María Holguín, DJ y amiga cercana, sus recuerdos están llenos de complicidad: “Compañeros, confidentes, colegas… siempre en mi corazón”. Otros periodistas como Mao Gracia y Valentina Cortés resaltaron su entrega a la radio y su amor por la familia.