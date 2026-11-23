El compromiso de seis docentes del Magdalena con la formación académica de niños y jóvenes tendrá una recompensa internacional, viajarán a Argentina como reconocimiento a su trabajo en la preparación de estudiantes que se destacaron en las Mega Olimpiadas del Saber y el Desafío de Ajedrez.

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La distinción se entregó durante la Noche de los Mejores 2026, organizada por la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Educación del departamento.

En el evento se reconoció la labor de los maestros que acompañaron a los estudiantes ganadores de estas competencias, así como el esfuerzo de las comunidades educativas por fortalecer la calidad de la enseñanza.

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Docentes y rectores reciben reconocimiento por entrenar a sus alumnos

Los docentes premiados por su participación como entrenadores de los campeones de las Mega Olimpiadas del Saber son Yolanda Esther de la Cruz Pedrozo, Modesta Antonia Urbina Campo, Jason Smith Díaz Rivero, José Rafael Jiménez López y Ricardo Mario Arce Garay. También recibirá este reconocimiento Juan Gabriel Olivera Díaz, quien preparó al ganador del Desafío de Ajedrez.

A estos seis reconocimientos se sumaron otros dos viajes a Argentina, sorteados entre docentes y rectores que participaron en los foros educativos.

Los premios hacen parte de la Movilización Social por la Calidad Educativa 2026, iniciativa impulsada por la Gobernación del Magdalena y desarrollada por el Grupo Educativo Operación Éxito, organización que trabaja en el departamento desde 2020.

Los más destacados en las actividades académicas

Durante este año, el programa llegó a 80.383 estudiantes y 800 docentes de 153 instituciones educativas distribuidas en 28 municipios. Las actividades incluyeron preparación académica, competencias de conocimiento y espacios orientados a fortalecer los procesos de aprendizaje.

Las finales departamentales reunieron a 61 estudiantes y 32 maestros entrenadores de las cuatro subregiones del Magdalena. En las Mega Olimpiadas del Saber se destacaron Samuel David García Rangel, María Lucía López Sierra, Nhataly Molinares Molinares, Luis Alfonso Salazar Padilla y Manuel Alejandro Pérez Mejía, ganadores de las cinco categorías y quienes recibieron premios tecnológicos.

En ajedrez, Javid Kjavik Ordóñez Vergara, de la IED María Auxiliadora, obtuvo el primer lugar. El talento artístico también tuvo espacio en la jornada: el grupo Travesía Folclórica por Colombia, de la IED José Benito Barros Palomino, se llevó el reconocimiento en el Festival de Danza Infantil.

Excelencia académica también en las pruebas Saber 11

La ceremonia destacó otros resultados educativos del departamento. Alfonso José Cantillo Arévalo, estudiante de la IED Colombia, de Fundación, alcanzó 396 puntos en las pruebas Saber 11, mientras que Juan Daniel Ramos Pérez, de la IED Bienvenido Rodríguez, obtuvo 395.

Otro resultado sobresaliente fue el de la IED Alfonso López, de San Sebastián de Buenavista, que logró la categoría A con 268 puntos. Según la Gobernación, se convirtió en la primera institución de los 28 municipios no certificados del Magdalena en alcanzar esta clasificación.

Con estos reconocimientos, la administración departamental destacó el papel de estudiantes y docentes en el fortalecimiento de la educación. Para los maestros premiados, el trabajo de acompañar y preparar a las nuevas generaciones tendrá ahora una experiencia internacional como recompensa.