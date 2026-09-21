CANAL RCN
Colombia

Mamá y padrastro habrían estado detrás del fallecimiento de una niña de dos años en Caldas

Las autoridades revelaron que los dos capturados habrían querido desviar la atención.

Capturados por muerte de una niña en Caldas.
Capturados por muerte de una niña en Caldas. Foto: Policía de Caldas.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 21 de 2026
12:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía de Caldas dio a conocer un posible macabro crimen ocurrido en municipio de La Dorada, el cual resultó con el fallecimiento de una bebé de dos años.

Tío de la menor hallada en una alcantarilla reveló presuntas señales de acoso antes de la muerte de la niña
RELACIONADO

Tío de la menor hallada en una alcantarilla reveló presuntas señales de acoso antes de la muerte de la niña

La menor ingresó el miércoles 16 de septiembre a un centro asistencial en Las Ferias con graves lesiones. A pesar de las labores adelantadas por los médicos y el traslado al Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro, la niña murió en la noche del 20 de septiembre.

Habrían tratado de desviar la atención

Paralelamente, las autoridades llevaron a cabo las investigaciones correspondientes y descubrieron que, al parecer, la familia estaría detrás del asesinato.

En ese orden de ideas, capturaron a la mamá, de 25 años; y al padrastro, de 39 años. La hipótesis que se maneja es que ambos habrían intentado desviar la atención al asegurar que las heridas fueron provocadas por una rabia o berrinche de la bebé.

No obstante, esta versión fue debilitándose al notar que las lesiones eran de mayor gravedad, presuntamente provocadas por adultos.

Investigan asesinato en Riosucio

“La madre de la menor y su padrastro fueron capturados en el marco de un caso que hoy es materia de investigación. He solicitado a las autoridades celeridad y rigor para esclarecer lo sucedido”, expresó el alcalde de La Dorada, Fredy Saldaña.

Revelan la cruel causa de muerte de la niña de nueve años hallada en alcantarilla en Bogotá
RELACIONADO

Revelan la cruel causa de muerte de la niña de nueve años hallada en alcantarilla en Bogotá

Las autoridades se encuentran investigando también un homicidio ocurrido en el municipio de Riosucio. La víctima fue identificada como Jhonathan de Jesús Ladino Bañol, quien trabajaba para una empresa de aseo.

Con base en la información preliminar, este hombre habría quedado en medio de una riña y lo asesinaron presuntamente con el uso de un arma cortopunzante. Falleció en un centro médico.

La alcaldía se pronunció al respecto: “Desde la administración municipal, en cabeza del alcalde Abel David Jaramillo Largo, lamentamos profundamente el fallecimiento del joven (…) Acompañamos a su familia y seres queridos con un abrazo solidario en este momento de inmenso dolor”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secuestro en Colombia

Liberan a conductor de ambulancia que había sido secuestrado por el ELN en el Catatumbo

Medellín

Vuelve el racionamiento de agua a Medellín: ya fue definido el horario en el que va a aplicarse la medida

Temblor en Colombia

Se confirmó nuevo fuerte temblor en Colombia: estos son los detalles

Otras Noticias

Dian

DIAN hace llamado a colombianos por trámite clave que deben realizar esta semana: téngalo en cuenta

Conozca quiénes deben cumplir con este trámite para evitar duras sanciones.

Atlántico

Supuesta bodega de Temu provocó caos en Soledad: así fue la inauguración

Videos registrados durante la apertura muestran una multitud intentando ingresar al establecimiento.

Liga BetPlay

Así se jugará la gran final de la Liga BetPlay Femenina: programación y dónde ver

Invima

Invima alerta por 49 medicamentos y suplementos fraudulentos vendidos por internet

Artistas

Reconocida periodista falleció tras someterse a la muerte asistida