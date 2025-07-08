🔴EN VIVO🔴 Manifestaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe de este 7 de agosto

Una de las noticias más importantes del año se dio el pasado 28 de julio. La juez 44 del Circuito de Bogotá halló culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por dos delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal.

Condena del expresidente Álvaro Uribe

Días después, se emitió la sentencia completa con más de mil páginas. Al exmandatario lo condenaron a 12 años de cárcel. También se le concedió la prisión domiciliaria.

Al ser una decisión de primera instancia, la defensa del exmandatario puede presentar la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Para este jueves festivo por el 7 de agosto, se convocaron a manifestaciones a favor del expresidente.

Siga aquí la jornada de movilizaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe

12:00 p.m.: Este es el ambiente en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, en donde simpatizantes de Álvaro Uribe se reúnen para enviarle un mensaje de apoyo tras ser condenado.

11:30 a.m.: Simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez salieron por las principales calles de Neiva como muestra de rechazo y desacuerdo frente a la condena que enfrenta el exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La jornada comenzó en el centro de Convenciones José Eustasio Rivera hasta llegar al parque Santander.

11:10 a.m.: Así está el panorama en Bogotá durante las manifestaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe.

11:00 a.m.: Los cartageneros salieron masivamente a participar de esta jornada de movilización en apoyo al expresidente Uribe. La concentración inició desde las 9:00 am en la Plaza de Los Coches en el Centro Histórico y recorre las distintas calles del sector amurallado en un trayecto de aproximadamente 5 kilómetros.

10:40 a.m.: En Pasto, varias personas y con una caravana de carros salen a movilizarse en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

10:35 a.m.: En Valledupar, la marcha en apoyo al Expresidente Uribe salió del parque de Las Banderas, de la Gobernación del Cesar, y terminó en el parque Las Madres.

10:16 a.m.: En Medellín la movilización en respaldo al expresidente Uribe arrancó en la Avenida Oriental con La Playa y se dirige hacia el Parque de las Luces, en el Centro.

9:58 a.m.: Inicia en Cúcuta marcha en apoyo al expresidente Alvaro Uribe Vélez, la convocatoria se hizo sobre la avenida cero con calle 10 y se movilizarán hasta el Parque Santander.

9:00 a.m.: Estos son los puntos de concentración a nivel nacional.

