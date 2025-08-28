Manifestaciones en la Universidad Nacional paralizan Transmilenio: así esta la movilidad en Bogotá

La movilidad en Bogotá este jueves 28 de agosto, atraviesa una jornada crítica marcada por protestas en inmediaciones de la Universidad Nacional, que desde la mañana han provocado cierres en los principales corredores viales y la suspensión del servicio en estaciones de Transmilenio.

A esto se suman accidentes y emergencias en otros puntos de la ciudad.

Manifestaciones en la Universidad Nacional: cierres y suspensión de estaciones

El primer reporte relacionado con la protesta se registró a las 10:58 a. m., cuando Transmilenio informó que, por una manifestación ajena a la operación en la avenida NQS con calle 45, los servicios de TransMiZonal activaron desvíos preventivos en sentido norte-sur y oriente-occidente.

Con el paso de las horas la situación se intensificó. A las 11:17 a. m. se confirmó que los desvíos continuaban, afectando tanto la NQS como la calle 26.

Minutos después, hacia las 11:50 a. m., la Secretaría de Movilidad reportó cierre total en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 33, en ambos sentidos, debido a la concentración de manifestantes en inmediaciones de la Universidad Nacional.

Como consecuencia, a partir del mediodía las estaciones de Transmilenio Ciudad Universitaria y Corferias quedaron fuera de servicio. La operación troncal se vio restringida y la flota comenzó a realizar retornos en ambos sentidos.

Los cortes horarios entregados por Transmilenio describen así la situación:

12:00 m.: las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias dejan de operar temporalmente; la flota realiza retornos en los dos sentidos sobre la calle 26.

12:15 p. m.: se mantiene la suspensión de estas estaciones. En el oriente, los buses retornan en Concejo de Bogotá, mientras que hacia el occidente lo hacen en Corferias.

12:30 p. m.: se repite la misma operación de retornos en Concejo de Bogotá y Corferias, con la suspensión de las estaciones en inmediaciones de la Universidad Nacional.

12:46 p. m.: persiste el cierre de Ciudad Universitaria y Corferias, la flota sigue retornando en ambos sentidos.

1:30 p. m.: las estaciones continúan sin servicio y la operación de TransMiZonal sigue con desvíos.

De momento, los que dependen del corredor de la calle 26 y de la NQS han tenido que optar por desvíos o tomar alternativas de transporte fuera del sistema troncal.

Otros hechos que agravaron la movilidad en Bogotá

La ciudad no solo se ha visto afectada por las manifestaciones en la Universidad Nacional, sino también por emergencias y accidentes en diferentes zonas:

Caída de estructura metálica en la Circunvalar con calle 26

Desde las 6:06 a. m. se reportó la caída de un poste que bloqueó la intersección de la avenida Circunvalar con la avenida El Dorado. El cierre se mantuvo durante toda la mañana. A las 7:57 a. m. Enel Colombia confirmó el hecho y envió cuadrillas técnicas para retirar el elemento. Bomberos de Bogotá trabajaron en el sitio desde las 8:35 a. m. y finalmente, hacia las 10:43 a. m., se levantó el cierre.

Accidente en la carrera Séptima con calle 201

A las 6:37 a. m., un camión colisionó contra un andén en Usaquén, lo que obligó a cierres parciales y la intervención de grúas. A las 7:40 a. m. se confirmó la habilitación total del corredor tras la remoción del vehículo.

Caída de poste en Engativá

A las 8:04 a. m., en la calle 64D con carrera 73, un poste de telefonía cayó en la vía. Bomberos de la estación Ferias atendieron la emergencia y aseguraron el área. No se reportaron personas lesionadas.

Dificultades en la autopista Sur por fuga de gas en Soacha

La situación se complicó también en el acceso sur de Bogotá. Desde tempranas horas se reportó una fuga de gas en el municipio de Soacha, en el sector de Espumados y 3M, lo que obligó a cierres viales.

La novedad afectó tanto el ingreso como la salida de la ciudad por la autopista Sur, generando mayores tiempos de desplazamiento para los conductores.