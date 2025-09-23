Prendieron fuego a dos motocicletas al interior de la U. Nacional porque no los dejaron hacer parkour

Nuevamente, actos vandálicos generaron pánico al interior de la Universidad Nacional, sede Bogotá, en la tarde del martes 23 de septiembre.

Durante la jornada, manifestantes se habrían enfrentado al equipo de seguridad de la universidad y prendieron fuego a dos motocicletas en cercanías al edificio de sociología, en donde el pasado jueves 11 de septiembre se habría registrado una explosión al interior del bloque, que dejó a una persona malherida.

Así lo dio a conocer el profesor Diego Torres, a través de una denuncia compartida en redes sociales, en la que se mostró preocupado por el bienestar de los estudiantes y el personal que, a esta hora, se encuentra en el campus:

“Se está presentando un incidente muy grave en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, en el edificio de sociología, el mismo edificio en donde tuvimos inconvenientes hace un par de semanas. Un grupo de personas rodeó a los trabajadores de seguridad de la universidad, tumbaron una moto y la están quemando, parece que no hay condiciones para ejercer seguridad dentro del área”.

Estudiantes se encuentran en riesgo incluso dentro del campus:

Tras presenciar la quema del vehículo a escasos metros de un edificio en el que tomaban clases los estudiantes de la Universidad Nacional, el profesor Torres, les pidió “a los alumnos de la Universidad Nacional alejarse del área de sociología, al igual que al personal de seguridad. Su vida y su seguridad es más importante que cualquier cosa”.

Además, hizo un llamado a “las autoridades universitarias, al rector Leopoldo Munera, a la vicerrectora Carolina Jiménez, les pido que den la orden de desalojar el área. La situación es muy grave. Ya me he comunicado con ustedes y no he recibido una respuesta”.

En respuesta, la Universidad Nacional despejó la zona, evaluó si debía solicitar ayuda de los bomberos, activó su comité de prevención del riesgo y explicó que:

“La Vicerrectoría de Sede Bogotá tuvo conocimiento de la denuncia sobre agresiones ocurridas el domingo 21 de septiembre en la Ciudad Universitaria por parte de la División de Vigilancia y Seguridad (DVS) a un grupo de jóvenes que buscaban realizar su práctica de parkour en el campus. Estas personas eludieron los controles de la vigilancia y respondieron de forma agresiva”.

Y hoy, “hacia las 2 de la tarde, en la zona verde frente al edificio 201, se produjo un enfrentamiento entre personal de vigilancia y un grupo de personas que expresaban su rechazo frente a los hechos del pasado domingo. Dicho conflicto tuvo como consecuencia la incineración de dos motocicletas de la empresa de vigilancia”.

Universidad Nacional no está en capacidad de controlar a los vándalos y proteger a sus estudiantes:

En diálogo con Noticias RCN, tras las protestas de mediados de septiembre, la vicerrectora Carolina Jiménez advirtió que desde inicios del 2025 han estado solicitando la ayuda de las autoridades para identificar y controlar a los vándalos que ponen en riesgo la vida de la comunidad universitaria.

Jiménez insiste en que es un trabajo que no le corresponde a la universidad y que la falta de apoyo del Distrito ha permitido 32 episodios similares en lo que va del año y 46 en todo el 2024.