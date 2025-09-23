CANAL RCN
Colombia

Nuevos disturbios al interior de la Universidad Nacional: manifestantes prendieron fuego a una motocicleta

Profesores hicieron un llamado a las directivas para que ordenen desalojar el área.

Foto: cortesía
Foto: Cortesía

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
04:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Nuevamente, actos vandálicos generaron pánico al interior de la Universidad Nacional, sede Bogotá, en la tarde del martes 23 de septiembre.

Durante la jornada, manifestantes se habrían enfrentado al equipo de seguridad de la universidad y prendieron fuego a una motocicleta en cercanías al edificio de sociología, en donde el pasado jueves 11 de septiembre se habría registrado una explosión al interior del bloque, que dejó a una persona malherida.

Así lo dio a conocer el profesor Diego Torres, a través de una denuncia compartida en redes sociales, en la que se mostró preocupado por el bienestar de los estudiantes y el personal que,a esta hora, se encuentra en el campus:

“Se está presentando un incidente muy grave en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, en el edificio de sociología, el mismo edificio en donde tuvimos inconvenientes hace un par de semanas. Un grupo de personas rodeó a los trabajadores de seguridad de la universidad, tumbaron una moto y la están quemando, parece que no hay condiciones para ejercer seguridad dentro del área”.

Noticia en desarrollo...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

Durante la situación de desastre, el Gobierno no giró los recursos: sin dinero para emergencias

Contraloría General de la República

Contralor alerta sobre irregularidades en la Nueva EPS y 15,3 billones sin legalizar

Bogotá

Ladrón se dio duro golpe luego de caer de un tejado cuando intentaba robar una vivienda en Bogotá

Otras Noticias

Artistas

El último video de B-King y Regio Clown con vida en México: conmovedor adiós

l último adiós de B-King y Regio Clown: el video que documentó sus últimos instantes en México.

Finanzas personales

Razones por las que sus llaves de Bre-B podrían ser bloqueadas: tome nota

El nuevo sistema definió ciertas reglas para evitar tener dolores de cabezas.

Selección Colombia

Las figuras de la selección Colombia sub-20 a seguir en el Mundial

Inteligencia Artificial

Artista hecha con IA firmó millonario contrato discográfico por 3 millones de dólares

Cuidado personal

¿Qué significa caerse mientras se duerme? Esto explican los expertos