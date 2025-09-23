Nuevos disturbios al interior de la Universidad Nacional: manifestantes prendieron fuego a una motocicleta

Nuevamente, actos vandálicos generaron pánico al interior de la Universidad Nacional, sede Bogotá, en la tarde del martes 23 de septiembre.

Durante la jornada, manifestantes se habrían enfrentado al equipo de seguridad de la universidad y prendieron fuego a una motocicleta en cercanías al edificio de sociología, en donde el pasado jueves 11 de septiembre se habría registrado una explosión al interior del bloque, que dejó a una persona malherida.

Así lo dio a conocer el profesor Diego Torres, a través de una denuncia compartida en redes sociales, en la que se mostró preocupado por el bienestar de los estudiantes y el personal que,a esta hora, se encuentra en el campus:

“Se está presentando un incidente muy grave en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, en el edificio de sociología, el mismo edificio en donde tuvimos inconvenientes hace un par de semanas. Un grupo de personas rodeó a los trabajadores de seguridad de la universidad, tumbaron una moto y la están quemando, parece que no hay condiciones para ejercer seguridad dentro del área”.

Noticia en desarrollo...