CANAL RCN
Colombia

"He sentido su presencia": Marcela Reyes aseguró que B-King se sigue paseando por su casa tras la muerte

Marcela Reyes explicó cuáles son los lugares de su casa en los que más ha sentido la presencia de B-King, su exesposo.

Foto: @marcelareyes y @bkingoficial en Instagram.

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
12:35 p. m.
La muerte de B-King, el cantante colombiano de reguetón, se confirmó el pasado 22 de septiembre de 2025.

Su cuerpo fue hallado al lado de una carretera del Estado de México junto al de Regio Clown, el DJ colombiano.

Por lo tanto, las autoridades están analizando qué pudo haber sucedido y quiénes son los responsables del crimen de los artistas.

Marcela Reyes, la exesposa de B-King, ha recibido fuertes señalamientos y, por lo tanto, dijo que no tiene ningún problema con que las autoridades mexicanas y colombianas la investiguen.

Además, en las últimas horas, le concedió una entrevista al pódcast 'Más Allá del Silencio' y detalló que siente que B-King se ha seguido paseando por su casa. De hecho, explicó cuáles son los lugares que más recorre.

Así es como Marcela Reyes ha sentido la presencia de B-King tras su muerte

Marcela Reyes indicó que tanto él como sus nanas han sentido la presencia de B-King tras lo ocurrido en México. Sin embargo, ella les ha dicho que no sientan miedo, sino que oren por él.

"Sí, lo hemos sentido, él mantenía mucho allí en la virgencita y las nanas me dicen que lo han sentido full. Subieron y me dijeron 'ay, doña Marcela, el joven Bayron está allá', pero yo les dije 'no les den susto, oren mucho porque él tiene que encontrar el descanso'", comenzó afirmando Marcela Reyes.

"Yo también estaba ahí sentada y mis gatitos estaban encima de la virgen mirando algo que yo no entendía, pero cuando vi eso le empecé a orar y a hablarle muchísimo", agregó.

¿Marcela Reyes extraña a B-King? Esto respondió

La reconocida DJ respondió que sus sentimientos son encontrados y que cree que Bayron Sánchez aún podría estar vivo si su relación hubiera continuado.

"Son muchos sentimientos, yo también me he preguntado que si estuviera conmigo tal vez esto no hubiera pasado porque soy muy protectora. Él decía que era jodida, pero es por ese amor de esposa al no querer que tenga malas amistades y que se vea con mujeres", relató Marcela Reyes en el pódcast 'Más Allá del Silencio'.

"Yo me he dicho que si estuviera conmigo tal vez esto no hubiera pasado porque yo no lo hubiera dejado ir así como así. Pero, también he tratado de entender que todo lo que yo pude lo hice por él porque fueron siete años", concluyó.

 

