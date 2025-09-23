Luto en Colombia: murió el papá de una reconocida actriz, modelo y presentadora

Este martes 23 de septiembre de 2025, a través de las redes sociales, una reconocida actriz y presentadora colombiana informó que su papá falleció.

Se trata de María Alejandra Restrepo, la caleña de 40 años que siempre aseguró que Ramiro Restrepo, su papá, era de sus grandes confidentes y guías.

En el post en el que la reconocida actriz y presentadora comunicó la noticia, recordó uno de los consejos que su papá le dijo que siempre debían tener presente sus nietas.

Además, Maleja Restrepo le dio el último adiós a su papá con unas sentidas palabras.

Así fue como María Alejandra Restrepo, la reconocida actriz y presentadora, confirmó la muerte de Ramiro Restrepo, su papá

En el mensaje compartido en redes sociales, María Alejandra Restrepo indicó que tuvo que vivir la despedida más dolorosa de su vida y que le costó mucho ver el deterioro que su padre enfrentó en el último tiempo.

"El wikipapá, el yayo, el profe, ahora seguro está filosofando desde el cielo. Las despedidas siempre se me hacen muy difíciles, pero esta de mi papá ha sido la más dura de todas. Verlo deteriorarse en vida es de las situaciones más difíciles de enfrentar", comenzó escribiendo Maleja Restrepo.

"Hablar con él y decirle que no haberle cumplido su ilusión es desgarrador. El tiempo no da espera, me tomó de la mano y me dijo: 'eres una hija única e irrepetible' y yo le dije: 'eres un papá increíble'. Besé su mano, luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Occidente. Te prometo que vamos a ver el mundo con tus ojos de inmensidad", agregó la actriz, presentadora y modelo.

Tatán Mejía, el esposo de Maleja Restrepo, también se despidió de su suegro

Luego del mensaje de Maleja Restrepo, Tatán Mejía también se pronunció en las historias de Instagram.

"Buen viaje, suegro. Cuídeme desde donde esté, que yo aquí me encargo de los suyos, como siempre me lo pidió", enfatizó Sebastián Mejía.

Además, junto a sus palabras, compartió una foto de uno de los momentos de conversaciones y risas que disfrutó junto a Ramiro Restrepo, el papá de su esposa Maleja.