Devastador: murió una reconocida influencer dos días después de su matrimonio

Las redes sociales se encuentran conmocionadas debido a que se confirmó la muerte de una reconocida influencer que tenía tan solo 26 años.

Se trata de Adna Rovcanin-Omerbegovic, que era oriunda de Bosnia y en el último tiempo había ganado una popularidad considerable por su contenido relacionado con la belleza y los viajes.

La reconocida influencer se casó con el amor de su vida el pasado 13 de septiembre, pero, después de la ceremonía, comenzó a sentirse mal de salud.

Por lo tanto, tuvo que suspender la celebración de manera inesperada y asistir de inmediato a una entidad hospitalaria.

Sin embargo, a pesar de que los especialistas realizaron todos los esfuerzos humanos posibles, Adna Rovcanin-Omerbegovic se agravó y perdió la vida.

¿De qué murió Adna Rovcanin-Omerbegovic, la reconocida influencer de Bosnia?

A las pocas horas de casarse, Adna Rovcanin-Omerbegovic tuvo que avisarles a sus invitados que se sentía descompensada y que debía trasladarse de urgencia a un hospital.

Y, desafortunadamente, dos días después de su matrimonio, los especialistas reportaron que entró en coma y que falleció.

Además, todo esto ocurrió antes de que los médicos terminaran de realizarle los exámenes completos para determinar cuál era el diagnóstico exacto.

Es así como las autoridades realizaran una autopsia en el cuerpo de Adna Rovcanin-Omerbegovic para concluir por qué se comenzó a sentir mal de un momento a otro y, finalmente, falleció.

Luto: los seguidores de Adna Rovcanin-Omerbegovic han escrito múltiples mensajes de condolencias tras su muerte

Desde el momento en el que los médicos confirmaron la muerte de Adna Rovcanin-Omerbegovic, sus seguidores han reconocido que están en shock y que no pueden creer lo que ocurrió.

"Qué triste todo esto", "que descanse en paz", "condolencias para toda la familia", "que su alma esté tranquila", "que los ángeles la cuiden", "la gloria sea para ella" y "lo siento mucho", han sido algunos de los mensajes expresados en redes sociales.