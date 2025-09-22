CANAL RCN
Internacional

Devastador: murió una reconocida influencer dos días después de su matrimonio

La influencer se comenzó a sentir mal el día de su boda y, luego de ser internada en un centro hospitalario, falleció.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
11:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las redes sociales se encuentran conmocionadas debido a que se confirmó la muerte de una reconocida influencer que tenía tan solo 26 años.

Se trata de Adna Rovcanin-Omerbegovic, que era oriunda de Bosnia y en el último tiempo había ganado una popularidad considerable por su contenido relacionado con la belleza y los viajes.

Dolor en la música: murió reconocida leyenda en un trágico accidente
RELACIONADO

Dolor en la música: murió reconocida leyenda en un trágico accidente

La reconocida influencer se casó con el amor de su vida el pasado 13 de septiembre, pero, después de la ceremonía, comenzó a sentirse mal de salud.

Por lo tanto, tuvo que suspender la celebración de manera inesperada y asistir de inmediato a una entidad hospitalaria.

Sin embargo, a pesar de que los especialistas realizaron todos los esfuerzos humanos posibles, Adna Rovcanin-Omerbegovic se agravó y perdió la vida.

¿De qué murió Adna Rovcanin-Omerbegovic, la reconocida influencer de Bosnia?

A las pocas horas de casarse, Adna Rovcanin-Omerbegovic tuvo que avisarles a sus invitados que se sentía descompensada y que debía trasladarse de urgencia a un hospital.

Y, desafortunadamente, dos días después de su matrimonio, los especialistas reportaron que entró en coma y que falleció.

Además, todo esto ocurrió antes de que los médicos terminaran de realizarle los exámenes completos para determinar cuál era el diagnóstico exacto.

Es así como las autoridades realizaran una autopsia en el cuerpo de Adna Rovcanin-Omerbegovic para concluir por qué se comenzó a sentir mal de un momento a otro y, finalmente, falleció.

Luto: los seguidores de Adna Rovcanin-Omerbegovic han escrito múltiples mensajes de condolencias tras su muerte

Desde el momento en el que los médicos confirmaron la muerte de Adna Rovcanin-Omerbegovic, sus seguidores han reconocido que están en shock y que no pueden creer lo que ocurrió.

Shock mundial: esta fue la foto que publicó la presentadora Débora Estrella instantes antes del accidente aéreo
RELACIONADO

Shock mundial: esta fue la foto que publicó la presentadora Débora Estrella instantes antes del accidente aéreo

"Qué triste todo esto", "que descanse en paz", "condolencias para toda la familia", "que su alma esté tranquila", "que los ángeles la cuiden", "la gloria sea para ella" y "lo siento mucho", han sido algunos de los mensajes expresados en redes sociales.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Dolor en la música: murió reconocida leyenda en un trágico accidente

Rusia

Rusia acusa a la OTAN de "avivar tensiones" tras denuncias de violación de espacios aéreos

Artistas

Shock mundial: esta fue la foto que publicó la presentadora Débora Estrella instantes antes del accidente aéreo

Otras Noticias

Balón de Oro

Blessd hace historia y cantará en la ceremonia del Balón de Oro en París: hora y dónde verlo hoy

Blessd hará historia en el Balón de Oro 2025. La gala será este lunes 22 de septiembre a las 2:00 p. m. (hora Colombia).

Icetex

Reforma al Icetex enfrenta obstáculos en el Congreso: esto dijo Catherine Juvinao en La Mesa Ancha

El proyecto de reforma al Icetex busca aliviar la situación de más de 200 mil estudiantes afectados por altas cuotas y falta de financiamiento.

Aida Victoria Merlano

"Se lo gasta con la otra": inesperado mensaje de Aida Victoria Merlano tras rumores de ruptura amorosa

Secretaria de Movilidad

Únicas infracciones que permiten sacar su vehículo de patios de forma virtual en Bogotá

Alimentos

Kéfir, el superalimento probiótico que mejora tu salud intestinal