María Claudia Tarazona asegura que el gobierno venezolano tuvo relación con magnicidio de Miguel Uribe

Las revelaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay continúan generando reacciones. María Claudia Tarazona, esposa de la víctima, señaló que existen instancias superiores detrás del hecho ocurrido el 7 de junio de 2025, apuntando al gobierno venezolano.

En declaraciones al medio Minuto 60, Tarazona cuestionó la versión que señala a José Manuel Sierra Sabogal, alias el Zarco Aldinever, como único responsable de ordenar el crimen.

¿Hubo órdenes de más arriba?

Sabemos que el ‘Zarco’ recibió la orden de más arriba. Sabemos que está involucrado el gobierno venezolano y que vino de instancias mucho más altas y superiores.

Las declaraciones surgieron tras conocerse el testimonio de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien en un interrogatorio de 36 páginas entregado a la Fiscalía relató en detalle cómo fue planeado y ejecutado el magnicidio.

En su confesión, alias El Viejo aseguró que la Segunda Marquetalia, la cual está comandada por ‘Iván Márquez’, fue la que impartió la orden.

Tarazona también criticó duramente la designación de ‘Zarco Aldinever’ como gestor de paz, a pesar de haber incumplido los acuerdos de 2016.

Las revelaciones de ‘El Viejo’: ‘Zarco Aldinever’ y la Segunda Marquetalia

Ese es el resultado de la falsa paz, de lo que hemos visto todos estos años. De lo que trató de ser este proceso de paz fallido en el que delincuentes y disidentes de las Farc seguían en estructuras criminales muy fuertes, haciendo lo que venían haciendo: secuestros, asesinatos, debilitando la democracia, sembrando terror y lucrándose del narcotráfico.

Frente a las disculpas ofrecidas por alias El Viejo durante su audiencia de preacuerdo, Tarazona respondió: “Con respeto las recibo. Afortunadamente, no tengo odio, ni resentimiento o rabia en mi corazón, con lo cual el señor se puede sentir tranquilo. Su arrepentimiento tiene que ver más con Dios que con nosotros como familia”.

Alias El Zarco Aldinever fue uno de los firmantes del proceso de paz en La Habana durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Posteriormente decidió retornar a la criminalidad junto a ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y ‘El Paisa’, entre otros.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, fue designado como gestor de paz, lo que implicó la suspensión de las órdenes de captura. Murió en combate con el ELN en agosto de 2025, dos meses después del magnicidio.