Fiscalía estudia la declaratoria de lesa humanidad para el magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía evalúa declarar crimen de lesa humanidad el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay. Esta medida garantizaría que las investigaciones continúen sin límites de tiempo hasta identificar al autor intelectual.

La determinación que estudia el ente acusador tiene como objetivo principal evitar que se frenen las pesquisas que, hasta el momento, han resultado con nueve personas capturadas, incluyendo a los determinadores.

El papel de la Segunda Marquetalia

Además, las autoridades lograron establecer que la disidencia de la Segunda Marquetalia habría sido el grupo que proporcionó los recursos para ejecutar el crimen.

A pesar de los avances en el proceso, que incluyen siete condenas, para la Fiscalía no es suficiente para ubicar a todos los responsables. Entonces, busca identificar quién dio esa orden directa y dar con otros posibles implicados.

Este magnicidio ocurrió en la tarde del sábado 7 de junio de 2025. Aquel día, Uribe Turbay, quien ejercía como senador y tenía aspiraciones para llegar a la presidencia, se encontraba en el parque El Golfito en el sector de Modelia, occidente de Bogotá.

Los implicados ya condenados

Entre el público que lo escuchaba, había un menor de edad identificado como alias Tianz (quien ya fue sancionado). Tenía en sus manos una pistola Glock modificada que utilizó para dispararle a pocos metros.

Uribe quedó internado en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe y falleció el 11 de agosto a los 39 años.

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Con respecto a las nueve capturas, una de las más importantes fue la de Elder José Arteaga, conocido como alias El Costeño o Chipi Chipi. Es señalado como uno de los principales coordinadores y llegó a un preacuerdo que contempla una pena de 26 años tras las rejas.

William Fernando González, o alias El Hermano, es otro implicado y lo condenaron a 21 años de prisión. Asimismo, Katherine Andrea Martínez o ‘Gabriela’ recibió una condena de esta misma cantidad.

El cuarto responsable con una pena privativa de la libertad es Carlos Eduardo Mora, alias El Veneco. Harold Daniel Barragán fue condenado y, por su parte, Cristian Camilo González y David Mora están a la espera.

Sin duda, Simeón Pérez o alias El Viejo dio la declaración más importante: destapó la participación de la Segunda Marquetalia en el crimen que habría sido ordenado desde Venezuela.