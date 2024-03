¿Enferma en Europa? María Fernanda Cabal desata polémica por su ausencia en el Congreso

María Fernanda Cabal ha dado de qué hablar durante la Semana Santa debido a su ausencia en el congreso el pasado martes 26 de marzo de 2024. Ese día los senadores estaban citados para continuar debatiendo acerca de diferentes asuntos, sin embargo, la inasistencia de la senadora provocó irá en algunos de sus compañeros, entre estos, Álex Flórez.

Fue precisamente Álex Flórez, integrante del partido Pacto Histórico, quien resaltó la ausencia de la senadora durante Semana Santa, además, reveló que esto se debía a una supuesta incapacidad que ella había presentado a pesar de las fotografías que publicó donde se le vio de vacaciones en Europa acompañada de su familia.

María Fernanda Cabal no asistió al congreso en Semana Santa

Según Álex Flórez, la senadora había presentado una incapacidad médica como excusa para no presentarse en el congreso durante Semana Santa, sin embargo, él mismo reclamó que sus acciones eran una farsa debido a las fotografías en las que se le había visto de viaje en Europa con su familia.

A través de un video, el senador del Pacto Histórico no dudó en arremeter contra Cabal manifestando su descontento debido a la ausencia de la senadora en el congreso, fue por medio de la filmación que se atrevió a llamar “mentirosa” a la caleña, mostrando también, las pruebas de la serie de fotos en Europa de María Fernanda y su esposo.

Además de declarar los actos de Cabal como “una burla para el pueblo colombiano”, el senador Flórez exigió que se investigara acerca de la proveniencia de la excusa médica que habría presentado María Fernanda y llamó la atención del gobierno para poner freno a la injusticia que según él, se había presentado.

Cabal se defiende ante acusaciones por ausencia en el congreso

Luego del video que fue publicado por el senador Álex Flórez, Cabal no tardó mucho en responder a la serie de acusaciones que se le hicieron por no asistir al congreso el pasado martes de Semana Santa. Su respuesta fue a través de la red social X, antes conocida como Twitter, en donde explicó que con anticipación había pedido una licencia no remunerada para hacer su viaje posible.

La senadora acompañó sus palabras con los documentos que presentó solicitando la licencia que si le fue otorgada durante estos días, razón por la cual tenía el permiso para no presentarse ese día. Sin embargo, Álex Flórez no se quedó callado y siguió insistiendo en que era una falta de respeto el no asistir al congreso para irse de viaje, a través de X, respondió con la frase “trabaje vaga”.

Fue así como acabó este breve enfrentamiento entre los senadores, Cabal por su parte, no volvió a manifestarse al respecto y más bien, continuó disfrutando de sus vacaciones en España acompañada de su esposo y su hijo.