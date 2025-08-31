La academia digital de María Prieto: así ayuda a las mujeres a alcanzar su independencia financiera

María Prieto convirtió el dolor en fuerza y su historia inspira hoy a mujeres en más de 30 países. De una adolescencia marcada por la violencia, pasó a reconstruir su vida en Estados Unidos, y ahora lidera una academia digital que enseña a las mujeres a alcanzar independencia financiera usando las redes sociales con propósito.

“Muchas veces nos dejamos ir, nos dejamos llevar, y yo empecé a justificar el maltrato físico y el maltrato emocional dentro de una relación, pensando que era amor, pensando que era de pronto necesitaba un poco de afecto para que se sienta mejor la otra persona o que algún día va a cambiar”, cuenta en entrevista con Noticias RCN.

María recuerda cómo, siendo adolescente en Colombia, cayó en una relación violenta de la que logró escapar a los 17 años.

María Prieto encontró un nuevo futuro en Estados Unidos

“Al momento en el que lo decidí, llegaron los papeles que llevaba esperando desde los 13 años de edad”, recuerda la emprendedora sobre sus momentos antes de iniciar un nuevo capítulo en su vida.

A los 15 días de haberse escapado de esa casa, ya se encontraba en Estados Unidos, emprendiendo una nueva vida como una oportunidad para empezar de nuevo.

A partir de esa experiencia, comprendió que la verdadera libertad para una mujer es la independencia económica y emocional, una lección que guiaría todo su camino.

Redes sociales con propósito: la estrategia de María Prieto

Con esfuerzo y disciplina, combinó estudios, trabajo y entrenamientos, pero pronto descubrió que la fama y los "likes" no garantizan ni estabilidad ni un propósito verdadero.

Se dio cuenta de que, aunque los "likes" aumentaban, el dinero no crecía. Pronto comprendió que no tenía sentido seguir por ese camino, ya que su verdadero objetivo era sacar adelante a su familia y lograr un crecimiento financiero sostenible.

Fue entonces cuando identificó un vacío: sabía cómo usar las redes sociales, amaba crear contenido y se capacitó para hacerlo. Sin embargo, entendió que la belleza física es efímera, mientras que hay una belleza que no desaparece, la de adentro y la que viene de la esencia.

En ese momento decidió cerrar todas sus redes sociales y comenzar de nuevo desde cero.

Comenzó a promover productos y, poco a poco, María surgió desde la nada, compartiendo temas realmente interesantes y descubriendo la importancia de la influencia con propósito. Actualmente, se dedica a enseñar a las mujeres a construir su propia influencia con intención y claridad.