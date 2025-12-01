Marta Lucía Ramírez evalúa regresar al ruedo político: dos partidos la invitan como precandidata

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez reapareció este miércoles en Bogotá en una reunión privada con varios nombres que ya suenan en el escenario electoral: Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Enrique Peñalosa, Juan Guillermo Zuluaga, Vicky Dávila, Mauricio Gómez y Juan Carlos Cárdenas.

Todos ellos con aspiraciones políticas, lo que disparó la pregunta inevitable: ¿se lanza o no se lanza Marta Lucía?

Aunque hasta ahora ha trabajado por la unidad sin anunciar candidatura, fuentes cercanas aseguran que está muy cerca de tomar una decisión.

Desde el Partido Conservador confirmaron que le extendieron una invitación formal para ser precandidata, lo que marcaría su regreso a esa colectividad tras haberse apartado en 2014 por diferencias con el apoyo a Juan Manuel Santos.

Dos partidos, una decisión pendiente

Pero no es la única oferta sobre la mesa. Sectores del Partido Liberal, cercanos al expresidente César Gaviria, también le han propuesto entrar como precandidata.

Un movimiento que, aunque sorpresivo, no sería inédito en el actual panorama político, donde las fronteras partidistas parecen cada vez más difusas. Así como Felipe Córdoba, un liberal, se mueve en el Conservador, Marta Lucía podría hacer el camino inverso.

La eventual candidatura de Ramírez sería además una señal potente en términos de representación femenina en la contienda presidencial. En la reunión, que dejó fotos y videos reveladores, se evidenció una voluntad compartida entre los ocho asistentes de construir una alianza hacia 2026.

Peñalosa, Vargas Lleras y los movimientos en Cambio Radical

Otro de los protagonistas del encuentro fue el exalcalde Enrique Peñalosa, quien también está en campaña, aunque sin recoger firmas ni confirmar partido. Desde Cambio Radical hay sectores que impulsan su nombre, mientras se espera una definición de Germán Vargas Lleras. Si él no se lanza a la presidencia, le han propuesto encabezar la lista al Senado por ese mismo partido.

En paralelo, el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde oficializó su precandidatura por el Partido Conservador, tras salir de la Alianza Alma y aprovechar el reacomodo interno de esa colectividad.