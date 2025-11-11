CANAL RCN
Este jueves se define el futuro de La Fuerza de las Regiones: reunión entre precandidatos

Los cuatro precandidatos que conforman la coalición se reunirán para definir la fecha y las condiciones en las que se elegirá el candidato único.

noviembre 11 de 2025
08:49 p. m.
La promesa de unidad entre los cuatro exmandatarios locales que integran La Fuerza de las Regiones se tambalea.

Lo que parecía un acuerdo sólido para definir un candidato único el próximo 30 de noviembre se ha convertido en una nueva crisis política.

Las cartas públicas de Héctor Olimpo y Juan Guillermo Zuluaga sacudieron el tablero y evidenciaron profundas diferencias sobre el proceso de selección.

División entre precandidatos por fecha de encuesta presidencial

Olimpo pidió aplazar los resultados de la encuesta hasta el 30 de enero, argumentando que aún no se han realizado los eventos regionales ni se han definido los términos de la consulta. “No se ha acordado en qué consulta vamos a estar. Y tampoco se han acordado los términos de la encuesta”, afirmó el precandidato.

Por su parte, Zuluaga respondió con firmeza: “Esto no fue solamente un compromiso entre cuatro precandidatos, fue un compromiso ante los colombianos y yo creo que la palabra siempre se debe cumplir”. Su postura fue respaldada por Juan Carlos Cárdenas y Aníbal Gaviria, quienes insisten en mantener la fecha original.

La tensión no solo gira en torno al calendario. Las condiciones técnicas de la encuesta —si será presencial, telefónica o virtual; si se hará a nivel nacional o internacional— también dividen a los aspirantes.

El jueves a las 4 de la tarde se reunirán para intentar zanjar las diferencias, aunque todo indica que el problema va más allá de una simple fecha.

Jóvenes militantes del Centro Democrático piden la renuncia de Miguel Uribe Londoño

Mientras tanto, en el Centro Democrático la crisis se profundiza. Más de 200 jóvenes militantes firmaron una carta en la que sugieren que Miguel Uribe Londoño debería renunciar a su candidatura, sumando presión a un partido ya fracturado.

En contraste, otros sectores intentan construir puentes. Este miércoles 12 de noviembre, a las 9 de la mañana, se reunirán seis precandidatos: Vicky Dávila, Mauricio Gómez, Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, Juan Guillermo Zuluaga y Daniel Palacios en un nuevo intento por lograr consensos.

